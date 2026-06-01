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Deportes

Los torneos de fútbol base de Zas, Cerceda y Dumbría fueron un éxito

Los tres recintos vivieron una auténtica fiesta a lo largo del fin de semana

Manuel Froxán Rial
01/06/2026 22:12
El Luis Calvo Sanz participó en los torneos de Cerceda y Dumbría
El Luis Calvo Sanz participó en los torneos de Cerceda y Dumbría
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El pasado fin de semana se celebraron distintos torneos de fútbol aprovechando que las competiciones futbolísticas de esta temporada están tocando a su fin en los distintos campos de la Costa da Morte. 

Algunos de esos torneos ya están plenamente consolidados. Es el caso del que organiza el Concello de Cerceda en colaboración con el Atlético Cercedense y la Federación Gallega de Fútbol. 

El evento alcanzó este año su 17ª edición y movilizó durante todo el fin de semana a más de mil niños y niñas de categorías prebenjamín, benjamín y biberones, repartidos en un total de 56 equipos. 

El sábado las instalaciones de O Conco acogieron también el XIII Memorial Manuel Andújar, organizado por el CF Dumbría y en el que participaron un total de 13 clubes en las categorías prebenjamín masculino, benjamín masculino y alevín, en este caso masculino y femenino. 

Otra fiesta del fútbol base se vivió en el recinto de San Andrés con motivo del torneo Concello de Zas, dirigido a categorías alevín, benjamín, infantil y prebenjamín

Uno de los equipos distinguidos en el torneo Concello de Zas
Uno de los equipos distinguidos en el torneo Concello de Zas
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