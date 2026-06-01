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Deportes

San Ramón y San Román quedan apeados del Campeonato gallego de Veteranos

El fútbol costera queda sin representantes en la competición toda vez que el Atlético Carballo ya había caído en la fase previa

Manuel Froxán Rial
01/06/2026 21:53
El plantel del San Ramón no tuvo opción ante el Carral
El plantel del San Ramón no tuvo opción ante el Carral
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El Campeonato Gallego de Fútbol Veterano se ha quedado sin representantes de la Costa da Morte. 

A la eliminación del Atlético Carballo, que cayó en la fase previa ante el San Lázaro por 1-2, este fin de semana hubo que sumar la de los dos equipos laracheses: San Ramón y San Román. 

Los campeones de la liga de División de Honor fueron apeados por el Carral, que les derrotó por un abultado 0-5. 

La gran figura del partido fue el visitante Alejandro Barbeito, autor de cuatro de los cinco goles de su equipo. 

Al San Román, por su parte, en esta ronda de octavos de final le tocó viajar al campo del Boiro, ante el que acabaría cediendo por 2-0. 

El primer gol de los barbanzanos llegó en los primeros minutos de la segunda parte y el segundo y definitivo, en los minutos finales.

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