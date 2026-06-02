Álvaro Blanco peleará ante sus seguidores de Santa Comba en la velada de boxeo a celebrar el 4 de julio

El guardameta y púgil xalleiro Álvaro Blanco Adiante Galicia

Santa Comba acogerá el día 4 de julio una velada de boxeo en la que el gran protagonista será el púgil local Álvaro Blanco ‘Coke’, más conocido por otra de sus facetas deportivas, la de ser el portero del Castriz.

La velada pugilística se celebrará en el pabellón municipal y comenzará a las 6 de la tarde de la citada jornada sabatina.

Las entradas están a disposición de los aficionados en el establecimiento Levels Lounge Bar de Santa Comba, aunque también se pueden adquirir contactando con el organizador del evento, Manuel Blanco (número de teléfono 677 43 62 12).

El 4 de julio Coke compartirá cartel con otros boxeadores como Daniel Pombo, Emilio Barreiro, Uxía Vázquez, David Silva, Bilal, Román Fernández, Vinicius Alves, Luis Suárez, Santi Otero, Ricky Álvarez, Pablo Domínguez, Alicia Paz, Mateo Pérez, Isaac Álvarez, Daniel Sequeira, Cibrán Santiago, Gabriel Vargas, Adrián Sabajanes e Iker Llamas.