Piragüismo Dumbría roza las medallas en el inicio de la Copa de España

Carmen Llaría en pleno esfuerzo en la competición celebrada en aguas del Bidasoa Cedida

El Club Piragüismo Dumbría inició su participación el pasado fin de semana en la Copa de España de Jóvenes Promesas de Slalom en la localidad guipuzcoana de Irún.

El desarrollo de la prueba estuvo marcada por el buen tiempo y el bajo caudal del río Bidasoa.

A pesar de las bajas por la coincidencia con el final del curso escolar, el club viajó con cuatro regatistas que sumaron seis salidas, ya que Carmen Llaría y José María Ferrer doblaron en kayak y canoa.

Por la elevada participación, la competición se disputó a una sola manga clasificatoria: los 12 mejores pasaban a las finales A y el resto a las B.

La gran protagonista del equipo dumbriés fue Carmen Llaría (infantil B), que rozó el podio al quedar 4ª en las finales A de kayak y canoa, en la que una penalización le privó de la medalla.

El resto de integrantes del equipo no lograron meterse en la lucha por las medallas. José María Ferrer, Iván Llaría y Óscar Insua tuvieron que conformarse con disputar las finales B.

Por equipos, el Dumbría acabó en un meritorio 15º puesto con un total de 40 puntos.