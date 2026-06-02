Plata para la AD Fogar en el relevo por parejas del Nacional de Triatlón

Algunos de los deportistas de la AD Fogar que acudieron a la cita almeriense Cedida

La AD Fogar de Carballo y Oleiros acudió con un total de nueve deportistas a la segunda jornada de la Liga Nacional de Triatlón, en la que por segundo año consecutivo participa en 2ª División masculina bajo el patrocinio de Xunta-Abanca.

La cita tuvo lugar en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, que acogió tanto el Campeonato de España de Triatlón por Clubes como el Campeonato de España de Triatlón Supersprint de Relevos por Parejas.

El club carballés se desplazó a Almería ocupando la séptima plaza de la general tras la disputa de la primera jornada de la competición.

Al final, la actuación de sus triatletas les permitió no solo conservar dicha posición, sino colocarse a tan solo 11 puntos de los puestos de ascenso a la máxima categoría del triatlón nacional.

El sábado, pese a que el equipo no estuvo a su mejor nivel, logró acabar décimo en el Nacional por clubes, aunque lo mejor llegaría en la competición de Triatlón Supersprint de Relevos por Parejas del día siguiente.

Y es que los carballeses se hicieron con toda una medalla de plata luego de entrar en meta a tan solo 27 segundos del líder de la categoría, los valencianos del Tripuçol.

De esta forma, con las tres primeras plazas de la categoría más que consolidadas, la tercera joranda del campeonato, a celebrar en la localidad alicantina de Elche, decidirá los dos últimos puestos que darán derecho al ascenso a la máxima categoría del triatlón nacional.

Por esas dos posiciones de privilegio lucharán cuatro clubes: los riojanos del Club Tritones, los madrileños de Triatlón Vicálvaro, los ilicitanos de Triatlón 208 y los carballeses de la AD Fogar.