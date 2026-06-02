Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Plata para la AD Fogar en el relevo por parejas del Nacional de Triatlón

En la última jornada de la Liga Nacional el club carballés luchará junto a otros tres por el ascenso a Primera División

Redacción
02/06/2026 18:12
Algunos de los deportistas de la AD Fogar que acudieron a la cita almeriense
Algunos de los deportistas de la AD Fogar que acudieron a la cita almeriense
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La AD Fogar de Carballo y Oleiros acudió con un total de nueve deportistas a la segunda jornada de la Liga Nacional de Triatlón, en la que por segundo año consecutivo participa en 2ª División masculina bajo el patrocinio de Xunta-Abanca. 

La cita tuvo lugar en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, que acogió tanto el Campeonato de España de Triatlón por Clubes como el Campeonato de España de Triatlón Supersprint de Relevos por Parejas. 

El club carballés se desplazó a Almería ocupando la séptima plaza de la general tras la disputa de la primera jornada de la competición. 

Al final, la actuación de sus triatletas les permitió no solo conservar dicha posición, sino colocarse a tan solo 11 puntos de los puestos de ascenso a la máxima categoría del triatlón nacional. 

El sábado, pese a que el equipo no estuvo a su mejor nivel, logró acabar décimo en el Nacional por clubes, aunque lo mejor llegaría en la competición de Triatlón Supersprint de Relevos por Parejas del día siguiente. 

Y es que los carballeses se hicieron con toda una medalla de plata luego de entrar en meta a tan solo 27 segundos del líder de la categoría, los valencianos del Tripuçol. 

De esta forma, con las tres primeras plazas de la categoría más que consolidadas, la tercera joranda del campeonato, a celebrar en la localidad alicantina de Elche, decidirá los dos últimos puestos que darán derecho al ascenso a la máxima categoría del triatlón nacional. 

Por esas dos posiciones de privilegio lucharán cuatro clubes: los riojanos del Club Tritones, los madrileños de Triatlón Vicálvaro, los ilicitanos de Triatlón 208 y los carballeses de la AD Fogar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El guardameta y púgil xalleiro Álvaro Blanco

Álvaro Blanco peleará ante sus seguidores de Santa Comba en la velada de boxeo a celebrar el 4 de julio
Redacción
Carmen Llaría acabó cuarta tanto en kayak como en canoa

Piragüismo Dumbría roza las medallas en el inicio de la Copa de España
Redacción
Algunos de los deportistas de la AD Fogar que acudieron a la cita almeriense

Plata para la AD Fogar en el relevo por parejas del Nacional de Triatlón
Redacción
El Luis Calvo Sanz participó en los torneos de Cerceda y Dumbría

Los torneos de fútbol base de Zas, Cerceda y Dumbría fueron un éxito
Manuel Froxán Rial