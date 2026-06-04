El 22º Autocross de Carballo reúne el sábado a 88 pilotos

Lamas, García, Rumbo, Pérez y Barreiro durante la presentación de la prueba Mar Casal

Los aficionados al autocross tienen una cita ineludible este sábado en el Circuito del Motor de Carballo, que va a acoger la tercera cita del Campeonato de Galicia 2026 tras las disputadas en Arteixo y O Castro.

El 22º Autocross de Carballo contará con un total de 88 pilotos, repartidos en seis categorías.

La cifra supone un récord de participación y responde al buen momento que está viviendo esta modalidad deportiva.

La organización corre una vez más a cargo de la escudería Rally Coruña, en colaboración con la Federación Galega de Automobilismo.

Entre los 88 participantes hay una amplia representación de pilotos de la comarca de Bergantiños, contándose también con la presencia de cinco mujeres al volante.

Las categorías dispuestas son Clase I: turismos de serie; Clase II: turismos; Clase III: Carcross; Clase IV superturismos (SCC); Clase V (júnior Carcross); Clase VI: Súper Buggy; Copas de Escuderías y el tercer Trofeo MRF Autocross Carcross.

El sábado el circuito registrará una actividad frenética, sin apenas pausas intermedias. Tras las obligadas verificaciones administrativas y técnicas, que empezarán a las 07.15 horas, la competición arrancará a las 10.30 (Warm-up) y seguirá una hora después con los entrenamientos oficiales.

A las 15.00 se disputará la 1ª manga clasificatoria y a las 16.30 la segunda. El comienzo de las finales B se fija para las 17.50 y el de las finales A para las 18.00 horas.

La prueba fue presentada ayer en el Concello de Carballo, en un acto al que asistieron el alcalde, Daniel Pérez; el edil de Deportes, Daniel Barreiro; el edil de Obras, Luis Lamas; el vicepresidente de la FGA, Moisés García; y el presidente de Rally Coruña, Ernesto Rumbo.

Este destacó que la carrera servirá como test definitivo para el nuevo pavimento del circuito, que es de jabre.

El representante federativo destacó el excepcional número de inscritos.

El regidor carballés, por su parte, felicitó al club organizador y anunció más mejoras para el circuito por cuanto calificó al deporte del motor de inmejorable escaparate para Carballo.