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Deportes

El defensa Brais Fraga vuelve a casa para reforzar al Sofán

Se incorpora al equipo de su tierra tras finalizar su etapa juvenil compitiendo con el Ural en liga nacional

Manuel Froxán Rial
04/06/2026 20:52
Brais Fraga, tercera incorporación de la SD Sofán
Brais Fraga, tercera incorporación de la SD Sofán
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Tercer refuerzo para la SD Sofán de cara a la temporada 2026-27. 

Se trata del joven defensa Brais Fraga Campos, que ficha por el equipo carballés una vez finalizada su etapa juvenil en el Ural, con el que las últimas temporadas militó en categoría nacional. 

Tal y como explica el club en sus redes sociales, el de Brais no es un fichaje más poque el joven jugador es natural de Sofán “e coñece perfectamente o que significa este escudo e estas cores”, dicen. 

Se formó en las categorías inferiores del Oroso y del Bergantiños y ahora vuelve a casa ilusionado con poder mostrar todo lo que ha aprendido.

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