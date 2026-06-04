El larachés Daniel Remuiñán busca un buen resultado en Pontevedra

El Skoda Fabia R5 Evo de Daniel Remuiñán Cedida

Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras regresan a la acción este fin de semana con motivo del Rallye de Pontevedra, la siguiente cita puntuable para el Campeonato Gallego de Ralis.

Tras el gran nivel y la velocidad demostrados en las pruebas anteriores, donde llegaron a rodar asentados en la cuarta plaza absoluta antes de que la fortuna mecánica les diera la espalda, la dupla coruñesa acude a las carreteras del sur de la comunidad con un objetivo claro: refrendar sus excelentes sensaciones con un gran resultado y pelear de tú a tú por las posiciones de privilegio.

La actividad arrancará este viernes por la mañana con el shakedown, clave para poner a punto los reglajes del Skoda Fabia R5 Evo, seguido por la tarde por la ceremonia de salida en el centro de la ciudad.

El sábado llegará el plato fuerte con un exigente recorrido de tres tramos a doble pasada que sumarán más de 100 kilómetros cronometrados, un formato compacto que no dejará margen para el error.

“Llegamos con muchos ganas de quitarnos la espina de la última carrera. Sabemos que la velocidad está ahí y que la adaptación al Skoda Fabia R5 Evo va por muy buen camino, rodando cada vez más cerca de la cabeza”, explica Daniel Remuiñán, que anuncia su intención de salir a disfrutar y obtener un buen resultado.