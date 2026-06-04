Siete medallas para la AD Fogar en el Trofeo Internacional Pedro Escudero celebrado en Ourense

Una nadadora de la AD Fogar en plena competición Cedida

La AD fogar participó con siete nadadores-as infantiles y júniors en el LIV Trofeo Internacional Pedro Escudero celebrado en la piscina Rosario Dueñas de Ourense, con destacado papel de los carballeses.

La representación de la AD Fogar obtuvo siete medallas: 2 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Alba Lamas fue 1ª en 200 espalda; 2ª en 100 espalda; y 3ª en 50 espalda. Carmela Ínsua fue 1ª en 400 libres y plata en 200 libres. Manuel López fue 3º en mariposa y, finalmente, Lucía Fernández finalizó 3ª en 200 mariposa.

En el torneo participaron 330 nadadores pertenecientes a 24 clubes