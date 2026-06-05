El Lubiáns inicia en la pista del Aluche la fase de ascenso a Plata

Ramón Canalda dando instrucciones a sus jugadores en un partido Germán Barreiros

El Calvo Escola Lubiáns inicia este domingo la fase de ascenso a Liga Plata, en la que se medirá a doble partido al Gestas de España CPH Aluche. La ida se juega en la pista del conjunto madrileño (Municipal de Aluche, 12.30 horas) y la vuelta será el próximo 14 de junio en el Carballo Calero, a la misma hora.

El cuadro carballés quiere comenzar con un buen resultado a domicilio, ante un rival muy intenso en el que sobresalen dos jugadores. Ramón Canalda, técnico del Lubiáns, sabe que será un encuentro “muy complicado”.

El Lubiáns buscó durante toda la temporada el regreso a la Liga Plata, con un ascenso directo reservado para los dos primeros clasificados, que finalmente fueron AC Ordes y Oviedo Roller. El Lubiáns fue tercero tras una excelente temporada, a la que busca ahora poner el broche de oro con un ascenso. La plaza disponible en plata saldrá de la eliminatoria entre el tercero del grupo norte, el Lubiáns, y el tercero del sur, el Aluche.

El Lubiáns afronta con ilusión y ganas esta fase de ascenso, con el objetivo de conseguir un buen resultado en la ida para decidir luego en casa, ante lo que hace ya un llamamiento a su afición. “Un partido para seguir soñando. Todo o apoio será fundamental nesta loita polo ascenso”, apunta el club carballés.