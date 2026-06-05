Fútbol sala | El Fisober se incorpora al tejido deportivo de Cee

Presentación de la incorporación del Fisober a Cee Cedida

El Club Fisober abandona Dumbría después de una década y se incorpora al tejido deportivo de Cee. El Concello ceense la ha dado la bienvenida, mostrando su satisfacción por contar con un club que “destaca por su compromiso, por su trayectoria y por los valores que transmite dentro y fuera de la pista”.

“Os deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa en Cee y esperamos que sea un lugar donde crecer, disfrutar y seguir haciendo grande vuestro proyecto”, apunta. En la imagen, Fran Pioto, Margot Lamela y Paula Fandiño.