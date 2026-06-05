La 10K de Carballo bate récord de participación: 2.262 corredores

Presentación reciente de la 10K Mar Casal

La capital de Bergantiños se prepara para vivir este domingo una histórica 14ª edición de la carrera popular 10K Concello de Carballo, que bate su récord absoluto de participación: 2.262 personas.

Una vez cerrado el plazo de inscripción se registraron 844 participantes para la carrera de 10 kilómetros y 450 para la 5K. Las categorías inferiores, desde biberón (nacidos en 2023) hasta sub-18, suman 952 participantes. En cuanto a la categoría solidaria ‘Un paso máis’ hay 16 corredores.

La cita destaca no solo por su nivel técnico, con un circuito homologado por la Federación Galega de Atletismo, sino también por su carácter inclusivo.

Horarios

La jornada dominical comenzará a las 10.00 horas y se prolongará hasta últimas horas de la mañana con carreras continuas. Las salidas estarán situadas en las calles Gran Vía y Desiderio Varela y la meta será para todas las categorías en la calle Colón.

Sub20, sub23, sénior y máster serán los más madrugadores para correr la 10K. Serán dos vueltas a un circuito urbano central, con un tiempo máximo de corte de noventa minutos. Casi simultáneamente –un minuto después– comenzará la competición adaptada, para los participantes en sillas de ruedas.

A las 10.45 horas comenzará la 5K, con una vuelta al circuito y un tiempo máximo de control de 45 minutos.

Luego será el turno para las categorías de base. Primero competirán los sub-18 y sub-16, que desde las 11.40 horas deberán dar tres vueltas a un circuito corto de 3.000 metros. Serán dos kilómetros pera los sub-14 y sub-12,que saldrán a las 12.05. A las 12.25 será el turno para los sub-10, que han de recorrer 950 metros.

A las 12.35 horas será la prueba por la diversidad, con 100 metros de distancia en una cita no competitiva que busca dar visibilidad a la plena inclusión en el deporte de la mano de la asociación Un paso máis. A partir de las 12.40 horas correrán los más pequeños –pitufos y biberones–, en una carrera no cronometrada de 150 y 50 metros en el entorno de las calles Valle Inclán y Colón.

La entrega de trofeos está programada para las 12.40 horas en la línea de meta. Habrá un incentivo especial de 300 euros si se baten los récords absolutos de la 10K (30:13 en hombres y 34:19 en mujeres).

Se ha habilitado un sistema de recogida anticipada de dorsales y chips en la primera planta del mercado: hoy de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas; y mañana desde las 08:00 horas y hasta 20 minutos antes del inicio de cada categoría.

Los corredores tendrán a su disposición un punto de avituallamiento líquido a la altura del kilómetro 5 y en la zona de meta. Al finalizar dispondrán de un servicio gratuito de duchas y vestuarios en el pabellón municipal Vila de Noia.

Por otro lado, la carrera conlleva un dispositivo especial de tráfico y cortes viarios. el circuito urbano permanecerá totalmente cerrado al tráfico desde las 8.30 hasta las 13.00 horas. Quedará prohibido a todo tipo de vehículo (incluyendo bicicletas y monopatines) estacionar y circular en las calles principales del recorrido: Gran Vía, Colón, Desiderio Varela, Doutor Fleming y Valle Inclán, entre otras.