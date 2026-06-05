Presentación del Deporcampus de Cee Cedida

Llega la sexta edición del Deporcampus de Cee, que tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio en el estadio San Paio de Refoxos. El evento fue presentado el jueves en el consistorio por la alcaldesa, Margot Lamela; Sergio Maurente, coordinador de los Deporcampus del RC Deportivo de La Coruña; Úrsula Gómez, Grepcy J. Mayo y Abraham Ríos Fidalgo, tesorera, vicepresidenta y coordinador de la SRD Unión Club Cee, respectivamente; y Alfonso Canosa, edil de Deportes.

La alcaldesa destacó que esta iniciativa es posible gracias al trabajo “constante y comprometido del UC Cee. Lamela aprovechó para felicitar al Depor por su ascenso a Primera División, un “logro que llena de orgullo a toda Galicia y que sirve de inspiración para los participantes en este campus”, que espera sea una vez más “una experiencia inolvidable”.