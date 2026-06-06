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Deportes

Triunfo para el coristanqués Alejandro Martínez en el Autocrós de Carballo

Jon Ander López se impuso en clase II y Andrés Iglesias en carcross

Redacción
06/06/2026 23:05
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Alejandro Martínez, durante la competición
Raúl López
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Los motores rugieron este sábado en el circuito de Bértoa con motivo del XXII Autocrós de Carballo, puntuable para el campeonato gallego, y que ha batido récord de participación con 88 pilotos inscritos. Fue en una intensa jornada en la que acompañó la climatología y en la que el público pudo disfrutar de un buen espectáculo.

En clase I (-2000) el triunfo fue para Alejandro Martínez, del Club Rally Coruña, organizador de la prueba. El piloto coristanqués, al volante de su Peugeot 206, marcó en la final un tiempo de 7:15.839. El segundo puesto fue para José Antonio Cambón, de RVS Motorsport, y en tercer lugar quedó Javier Leal Casal, de la Peña Autocross Arteixo. 

En clase II (+1600) se impuso Jon Ander López, de Rallyactividad Competición, con 7:05.477 de tiempo al mando de su Citroen Saxo VTS. Le acompañaron en el podio Daniel Señarís y Daniel Castro, ambos del Club Rally Coruña. 

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Autocrós de Carballo
Raúl López

En cuanto a la categoría de carcross la victoria fue para Andrés Iglesias, de la escudería Rallyactividad Competición, con un tiempo de 6:07.274, seguido del cercedense Darío Calviño, de Yacar Racing, y Alberto Lorenzo, de Peña Autocross Arteixo. 

En cuanto al carcross júnior, triunfo de Joao Agra, de Yacar Racing, con un tiempo de 6:26.833 en la gran final. El segundo puesto fue para Manuel Bermúdez (Autocross Arteixo) y el tercero para Aarón Ruiz, de la escudería Jonatan Ruiz.

 En súper carcross ganó Sabino García, de Senra Sport, acompañado en el podio por Enrique Castro (Rallyactividad) y Pablo Castro (As Pontes Motorsport). Finalmente, en clase buggy, conformaron el podio: Pablo Fernández (Fapa), Sabino García y Alejandro Bermúdez. 

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Jon Ander en cabeza
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