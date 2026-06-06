Triunfo para el coristanqués Alejandro Martínez en el Autocrós de Carballo

Alejandro Martínez, durante la competición Raúl López

Los motores rugieron este sábado en el circuito de Bértoa con motivo del XXII Autocrós de Carballo, puntuable para el campeonato gallego, y que ha batido récord de participación con 88 pilotos inscritos. Fue en una intensa jornada en la que acompañó la climatología y en la que el público pudo disfrutar de un buen espectáculo.

En clase I (-2000) el triunfo fue para Alejandro Martínez, del Club Rally Coruña, organizador de la prueba. El piloto coristanqués, al volante de su Peugeot 206, marcó en la final un tiempo de 7:15.839. El segundo puesto fue para José Antonio Cambón, de RVS Motorsport, y en tercer lugar quedó Javier Leal Casal, de la Peña Autocross Arteixo.

En clase II (+1600) se impuso Jon Ander López, de Rallyactividad Competición, con 7:05.477 de tiempo al mando de su Citroen Saxo VTS. Le acompañaron en el podio Daniel Señarís y Daniel Castro, ambos del Club Rally Coruña.

Autocrós de Carballo Raúl López

En cuanto a la categoría de carcross la victoria fue para Andrés Iglesias, de la escudería Rallyactividad Competición, con un tiempo de 6:07.274, seguido del cercedense Darío Calviño, de Yacar Racing, y Alberto Lorenzo, de Peña Autocross Arteixo.

En cuanto al carcross júnior, triunfo de Joao Agra, de Yacar Racing, con un tiempo de 6:26.833 en la gran final. El segundo puesto fue para Manuel Bermúdez (Autocross Arteixo) y el tercero para Aarón Ruiz, de la escudería Jonatan Ruiz.

En súper carcross ganó Sabino García, de Senra Sport, acompañado en el podio por Enrique Castro (Rallyactividad) y Pablo Castro (As Pontes Motorsport). Finalmente, en clase buggy, conformaron el podio: Pablo Fernández (Fapa), Sabino García y Alejandro Bermúdez.