David de la Fuente bate el récord de la 10 K de Carballo y Tina Fernández se imponte en la categoría femenina

La 10 K de Carballo volvió a convertir las calles del municipio en una gran fiesta de atletismo popular, reuniendo a cientos de corredores y aficionados en una de las pruebas más destacadas del calendario deportivo gallego.

La jornada estuvo marcada por el brillante triunfo del salmantino David de la Fuente, que además de alzarse con la victoria absoluta estableció un nuevo récord de la carrera al cruzar la línea de meta con un tiempo de 30 minutos y 5 segundos.

En categoría femenina, la victoria fue para la muredana Tina Fernández, que confirmó su gran estado de forma al completar los diez kilómetros en 37 minutos y 7 segundos, imponiéndose con autoridad al resto de participantes.