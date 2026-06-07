El Xallas gana la Copa da Costa tras imponerse 4-0 al Cee en la final

El Xallas, celebrando el triunfo Raúl López

El Xallas conquistó este domingo su segunda Copa da Costa tras imponerse al Cee por 4-0 en la gran final disputada en el campo de A Fontenla (Santa Comba). Gran ambiente en las gradas con una afición volcada con sus respectivos equipos.

La sexta edición de la Copa da Costa femenina se decidió en la primera mitad. El Xallas partía con la vitola de favorito por militar en una categoría superior, y finalmente así fue.

Noelia García abría el marcador a los once minutos de juego y cinco más tarde Olalla subía el segundo al marcador. Un doblete de Claudia Espasandín poco antes de la media hora y al filo del descanso dejaban todo encarrilado para el Xallas.

El presidente de la comisión gestora de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, entregó el trofeo a las campeonas.