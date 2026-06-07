Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

La gran final de la Copa da Costa femenina, en imágenes

El Xallas gana el trofeo tras vencer 4-0 al Cee en A Fontenla

Redacción
07/06/2026 21:47
Final de la Copa da Costa femenina (53)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (53)
Final de la Copa da Costa femenina (53)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (54)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (54)
Final de la Copa da Costa femenina (54)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (55)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (55)
Final de la Copa da Costa femenina (55)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (56)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (56)
Final de la Copa da Costa femenina (56)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (60)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (60)
Final de la Copa da Costa femenina (60)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (59)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (59)
Final de la Copa da Costa femenina (59)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (58)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (58)
Final de la Copa da Costa femenina (58)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (57)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (57)
Final de la Copa da Costa femenina (57)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (61)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (61)
Final de la Copa da Costa femenina (61)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (62)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (62)
Final de la Copa da Costa femenina (62)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (52)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (52)
Final de la Copa da Costa femenina (52)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (51)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (51)
Final de la Copa da Costa femenina (51)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (50)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (50)
Final de la Copa da Costa femenina (50)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (49)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (49)
Final de la Copa da Costa femenina (49)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (48)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (48)
Final de la Copa da Costa femenina (48)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (47)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (47)
Final de la Copa da Costa femenina (47)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (43)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (43)
Final de la Copa da Costa femenina (43)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (45)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (45)
Final de la Copa da Costa femenina (45)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (44)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (44)
Final de la Copa da Costa femenina (44)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (46)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (46)
Final de la Copa da Costa femenina (46)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (42)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (42)
Final de la Copa da Costa femenina (42)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (41)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (41)
Final de la Copa da Costa femenina (41)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (40)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (40)
Final de la Copa da Costa femenina (40)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (38)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (38)
Final de la Copa da Costa femenina (38)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (37)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (37)
Final de la Copa da Costa femenina (37)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (39)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (39)
Final de la Copa da Costa femenina (39)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (36)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (36)
Final de la Copa da Costa femenina (36)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (35)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (35)
Final de la Copa da Costa femenina (35)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (34)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (34)
Final de la Copa da Costa femenina (34)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (32)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (32)
Final de la Copa da Costa femenina (32)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (33)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (33)
Final de la Copa da Costa femenina (33)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (31)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (31)
Final de la Copa da Costa femenina (31)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (30)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (30)
Final de la Copa da Costa femenina (30)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (28)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (28)
Final de la Copa da Costa femenina (28)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (24)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (24)
Final de la Copa da Costa femenina (24)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (26)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (26)
Final de la Copa da Costa femenina (26)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (27)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (27)
Final de la Copa da Costa femenina (27)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (29)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (29)
Final de la Copa da Costa femenina (29)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (25)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (25)
Final de la Copa da Costa femenina (25)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (23)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (23)
Final de la Copa da Costa femenina (23)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (22)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (22)
Final de la Copa da Costa femenina (22)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (21)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (21)
Final de la Copa da Costa femenina (21)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (19)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (19)
Final de la Copa da Costa femenina (19)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (20)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (20)
Final de la Copa da Costa femenina (20)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (15)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (15)
Final de la Copa da Costa femenina (15)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (16)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (16)
Final de la Copa da Costa femenina (16)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (17)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (17)
Final de la Copa da Costa femenina (17)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (18)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (18)
Final de la Copa da Costa femenina (18)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (14)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (14)
Final de la Copa da Costa femenina (14)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (12)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (12)
Final de la Copa da Costa femenina (12)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (13)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (13)
Final de la Copa da Costa femenina (13)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (11)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (11)
Final de la Copa da Costa femenina (11)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (9)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (9)
Final de la Copa da Costa femenina (9)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (10)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (10)
Final de la Copa da Costa femenina (10)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (8)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (8)
Final de la Copa da Costa femenina (8)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (7)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (7)
Final de la Copa da Costa femenina (7)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (6)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (6)
Final de la Copa da Costa femenina (6)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (5)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (5)
Final de la Copa da Costa femenina (5)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (4)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (4)
Final de la Copa da Costa femenina (4)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (3)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (3)
Final de la Copa da Costa femenina (3)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (2)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (2)
Final de la Copa da Costa femenina (2)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (1)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (1)
Final de la Copa da Costa femenina (1)
Raúl López
Final de la Copa da Costa femenina (63)
1.
Final de la Copa da Costa femenina (63)
Final de la Copa da Costa femenina (63)
Raúl López

Lo más leído

Te puede interesar

Final de la Copa da Costa femenina (53)

La gran final de la Copa da Costa femenina, en imágenes
Redacción
II Torneo Rítmica Carballo (33)

Imágenes del II Torneo Rítmica Carballo
Redacción
final copa costa muxia_malpica-034

La final de la Copa da Costa, en imágenes
Redacción