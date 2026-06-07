Deportes
La gran final de la Copa da Costa femenina, en imágenes
El Xallas gana el trofeo tras vencer 4-0 al Cee en A Fontenla
1.
Final de la Copa da Costa femenina (53)
Final de la Copa da Costa femenina (53)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (54)
Final de la Copa da Costa femenina (54)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (55)
Final de la Copa da Costa femenina (55)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (56)
Final de la Copa da Costa femenina (56)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (60)
Final de la Copa da Costa femenina (60)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (59)
Final de la Copa da Costa femenina (59)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (58)
Final de la Copa da Costa femenina (58)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (57)
Final de la Copa da Costa femenina (57)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (61)
Final de la Copa da Costa femenina (61)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (62)
Final de la Copa da Costa femenina (62)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (52)
Final de la Copa da Costa femenina (52)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (51)
Final de la Copa da Costa femenina (51)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (50)
Final de la Copa da Costa femenina (50)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (49)
Final de la Copa da Costa femenina (49)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (48)
Final de la Copa da Costa femenina (48)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (47)
Final de la Copa da Costa femenina (47)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (43)
Final de la Copa da Costa femenina (43)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (45)
Final de la Copa da Costa femenina (45)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (44)
Final de la Copa da Costa femenina (44)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (46)
Final de la Copa da Costa femenina (46)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (42)
Final de la Copa da Costa femenina (42)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (41)
Final de la Copa da Costa femenina (41)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (40)
Final de la Copa da Costa femenina (40)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (38)
Final de la Copa da Costa femenina (38)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (37)
Final de la Copa da Costa femenina (37)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (39)
Final de la Copa da Costa femenina (39)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (36)
Final de la Copa da Costa femenina (36)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (35)
Final de la Copa da Costa femenina (35)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (34)
Final de la Copa da Costa femenina (34)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (32)
Final de la Copa da Costa femenina (32)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (33)
Final de la Copa da Costa femenina (33)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (31)
Final de la Copa da Costa femenina (31)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (30)
Final de la Copa da Costa femenina (30)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (28)
Final de la Copa da Costa femenina (28)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (24)
Final de la Copa da Costa femenina (24)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (26)
Final de la Copa da Costa femenina (26)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (27)
Final de la Copa da Costa femenina (27)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (29)
Final de la Copa da Costa femenina (29)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (25)
Final de la Copa da Costa femenina (25)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (23)
Final de la Copa da Costa femenina (23)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (22)
Final de la Copa da Costa femenina (22)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (21)
Final de la Copa da Costa femenina (21)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (19)
Final de la Copa da Costa femenina (19)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (20)
Final de la Copa da Costa femenina (20)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (15)
Final de la Copa da Costa femenina (15)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (16)
Final de la Copa da Costa femenina (16)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (17)
Final de la Copa da Costa femenina (17)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (18)
Final de la Copa da Costa femenina (18)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (14)
Final de la Copa da Costa femenina (14)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (12)
Final de la Copa da Costa femenina (12)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (13)
Final de la Copa da Costa femenina (13)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (11)
Final de la Copa da Costa femenina (11)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (9)
Final de la Copa da Costa femenina (9)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (10)
Final de la Copa da Costa femenina (10)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (8)
Final de la Copa da Costa femenina (8)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (7)
Final de la Copa da Costa femenina (7)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (6)
Final de la Copa da Costa femenina (6)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (5)
Final de la Copa da Costa femenina (5)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (4)
Final de la Copa da Costa femenina (4)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (3)
Final de la Copa da Costa femenina (3)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (2)
Final de la Copa da Costa femenina (2)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (1)
Final de la Copa da Costa femenina (1)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa femenina (63)
Final de la Copa da Costa femenina (63)
Raúl López