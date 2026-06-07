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Deportes

Triunfo de David de la Fuente, con nuevo récord histórico en la 10K de Carballo, y de Tina Fernández

El salmantino repite victoria batiendo su propia marca en una cita que destacó por la alta participación y por su carácter inclusivo. En la 5K se impusieron José Francisco Rocha y Tere Parrado

Rosa Balsa Silveira
07/06/2026 19:30
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Salida de la 10K
Raúl López
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Carballo celebró este domingo una exitosa carrera popular 10K que destacó por su alta participación (con más de dos mil atletas) y por su carácter inclusivo. La prueba más madrugadora fue la 10K, que comenzaba a las diez de la mañana con dos vueltas a un circuito urbano homologado por la Federación Galega de Atletismo. Un total de 715 corredores finalizaron esta emblemática prueba. 

El triunfo fue para David de la Fuente, quien continúa haciendo historia en la cita carballesa. El atleta salmantino afincado en Marín ganó por segundo año consecutivo y batiendo por segunda vez el récord histórico de la prueba. Si en 2025 paraba el crono 30:13, esta vez lo rebajó hasta 30:05. La hazaña le ha supuesto un premio especial de 300 euros.

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David de la Fuente, cruzando la línea de meta
Raúl López

El segundo puesto fue para Workneh Fikire Serbessa, con un tiempo de 30:37, en tanto que en tercer lugar cruzó la línea de meta Carlos Villamor Castiñeira, con 31:24. 

En la categoría femenina, la ganadora fue Tina Fernández, de la SD Compostela Atletismo, una de las grandes veteranas del circuito de la Costa da Morte. La atleta de Muros recorrió los diez kilómetros en un tiempo de 37:07 (el récord está 34:19). 

El segundo puesto fue para Camila Alonso Aradas (37:15) y el tercero para Soledad Leiro López (39:09). 

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Tina Fernández
Raúl López

Por categorías, en sénior se impusieron David de la Fuente y Camila Alonso; en sub-23, Nuno Moure y Paula Amado; en sub-20, Juan Bouzón y Fátima Bermúdez; en máster 1, Workneh Fikire y Nuria Mejuto; en máster 2, Carlos Villamor y Tina Fernández; en máster 3, Fady Hout Varela y Soledad Leiro; y en máster 4, Francisco Javier Cepeda y Silvia Sánchez. 

Por equipos, el primer puesto en la 10K fue para la SD Compostela, seguida de 7 Metros y Norsportlimit.

Los siguientes en competir fueron los corredores de la 5K, distancia en la que se impuso José Francisco Rocha, con un crono de 16:19. Le secundaron en el podio Nicolás Iglesias López, de Laxe (16:28) y Daniel Álvarez Álvarez (16:32). 

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El ganador de la 5K
Raúl López

En categoría femenina la ganadora fue Tere Parrado Pinaque, con 19:24, seguida de Inés Papín Estévez (19:38) y Julia López Rebollido (20:29). 

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Cruzando en primer lugar la 5K
Raúl López

La mayor afluencia de público coincidió con la disputa de las categorías de base, desde los biberones y pitufos hasta los sub-18. En sub-18 los ganadores fueron Tirso Ramos Varela y María Liu Bello. En sub-16 se impusieron Mateo Bouzón Blanco y Sofía Salido Jove. En sub-14 la victoria fue para Xacobo Fraga Liñares y Victoria Ramos Varela. En sub-12 ganaron Rafael García Figueiras y María Seoane Loureiro. Finalmente, en sub-10 los más rápidos fueron Izan Varela Botana y Dalia Cotelo Castro. 

La 10K carballesa destacó también por su carácter inclusivo. Cerrando la salida de la 10K iban los participantes de la prueba adaptada y pasadas las 12.30 horas era el turno para ‘100 metros máis pola diversidade’, prueba no competitiva para dar visibilidad a la plena inclusión en el deporte de la mano de la entidad Un Paso Máis. No faltó a la cita Daniela, la princesa Rett de Ponteceso, para dar visibilidad al síndrome que padece.

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Categorias de base
Raúl López

 La cita sumó un nuevo éxito con participantes de todas las edades y hasta algún político, como el diputado y edil popular Rubén Lorenzo. La entrega de premios, encabezada por el alcalde, Daniel López, puso el broche de oro a la jornada. 

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Carrera inclusiva
Raúl López
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