Xallas y Cee, a por el título de la Copa da Costa en A Fontenla

Xallas femenino EC

Llegó el gran día del fútbol femenino, con la disputa de la final de la VI Copa da Costa, en la que Xallas FC y UD Cee lucharán por el preciado título.

El campo de A Fontenla (Santa Comba) acoge a partir de las 18.00 horas de este domingo la gran final, en la que las xalleiras buscarán el segundo trofeo en tanto que las ceenses intentarán levantar su primera copa.

A priori, el Xallas que dirige Eloy García parte como favorito por militar en una categoría superior, ya que compite en la Primera Gallega y el Cee, con Rafa Suárez en el banquillo, en la Segunda. Sin embargo, si por algo se caracteriza la Copa da Costa es por su espíritu competitivo y porque a partido único cualquiera puede hacerse con la victoria.

Cee femenino EC

El Xallas se ha plantado en la final tras eliminar a Zas (0-3) en la ronda previa; imponerse en cuarto al vigente campeón, el Dumbría, en la tanda de penaltis; y ganar al Corme en semifinales por 0-2.

El Cee, por su parte, eliminó al Outes (0-3) en la ronda previa y al Corcubión (1-3) en cuartos, para superar en semifinales al Muxía en la tanda de penaltis, tras finalizar el tiempo reglamentario con 3-3.