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Deportes

Club do Mar y Baio se apean de las fases de ascenso y el Xallas sigue adelante

Eliminado en los penaltis el Xuventude Laracha

Redacción
08/06/2026 10:22
Los jugadores del Xallas, celebrando en el vestuario
Los jugadores del Xallas, celebrando en el vestuario
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Cara y cruz para los equipos de la zona en sus respectivas fases de ascenso.

El Club do Mar de Caión cayó eliminado ayer ante el San Sadurniño en las semifinales de los playoff de ascenso a Preferente. Los de Caión habían empatado 1-1 en el encuentro de ida, pero ayer cayeron 1-3 en el Municipal larachés, en un partido que se decidió en la prórroga. De este modo, los caioneses se quedan a las puertas de la gran final, de la que saldrá el nuevo equipo de Preferente. 

Comenzaron adelantándose los visitantes en el minuto 36 con un gol de Rafa Florín, resultado con el que se llegaba al descanso. El Club do Mar salió a por la remontada en la segunda parte, topándose con un gol a favor al anotar en propia meta Juan Lamigueiro en el minuto 60. El marcador ya no se movió, por lo que se llegó al final del tiempo reglamentario con la eliminatoria igualada (2-2). Durante la prórroga, el San Sadurniño estuvo más acertado. En el minuto 104 anotaba Hugo Cartelle y Noel Caramés hacía el 1-3 en el 116. 

Playoff a Primera

De los dos conjuntos de la Liga da Costa con aspiración de subir a Primera Futgal, solo el Xallas sigue adelante, tras disputarse ayer la vuelta de la primera eliminatoria. El Xallas se impuso 2-1 en A Fontenla al Suevos, tras el empate sin goles de la ida. 

Un doblete de Rubén Sande (minutos 19 y 48) dio el triunfo a los locales, que encajaron en el 90’ el tanto visitante.

Por el contrario, el Baio no aguantó el 2-1 de ventaja del choque de ida ante el San Sadurniño, cayendo a domicilio por 3-1.

Playoff a Segunda

En cuanto a los playoff para ascender de Tercera a Segunda Autonómica, Cee y Seaia disputarán la final a partido doble en el grupo de la Costa. El Cee se impuso al Cerqueda por 4-2 en la vuelta de las semifinales, aunque los ceenses ya habían ganado en la ida por 1-3. 

El Sporting Seaia, por su parte, venció 1-2 en el campo del Atl Pereiriña, después de haberse impuesto también en la ida por 1-0. 

En lo que respecta al grupo de A Coruña, el Xuventude Laracha quedó apeado ante el Maravillas en la tanda de penaltis. Los laracheses ganaron en la ida 1-3 y perdieron ayer en la vuelta por 0-2. La igualada tanda de penaltis fue 6-7 para los visitantes. 

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