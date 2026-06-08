El Lubiáns inicia la fase de ascenso con un empate en la pista del Aluche

Los jugadores del Escola Lubiáns saludando al público al término de un partido Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns empató ayer 2-2 en el encuentro de ida de la fase de ascenso a la OK Liga Plata, disputado en la pista del madrileño Gestas de España CHP Aluche. Buen resultado para los carballeses, que lograban la igualada en los instantes finales del partido, y que se preparan ahora para convertir el Carballo Calero en un fortín de cara al decisivo choque de vuelta el próximo domingo (12.30 horas).

Comenzaban bien las cosas para los de Ramón Canalda, que se adelantaban en el marcador cuando apenas iban dos minutos de juego por medio de Álex Novoa. El Lubiáns pudo ampliar su ventaja, pero falló un penalti. Poco después, el Aluche disponía también de una pena máxima para igualar el partido, pero también fallaba. Aun así, antes del descanso conseguía empatar por medio de Germán Pérez.

En la segunda mitad, los locales tomaban el mando en el marcador con un gol de Alejandro Badajoz. El 2-1 se mantuvo hasta que, a 37 segundos para el pitido final, Álvaro Trigo ponía el definitivo 2-2 que deja la eliminatoria abierta de cara al partido de vuelta. Los carballeses se jugarán ante su afición el ansiado ascenso. Ayer dieron una buena imagen en Madrid y esperan llenar el Carballo Calero para poder brindar un cierre de temporada memorable a su afición.