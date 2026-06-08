Los contratiempos frenan al piloto larachés Daniel Remuiñán en Pontevedra

Daniel Remuiñán durante la prueba Nacho Carballeira

El larachés Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras completaron una dura y complicada edición del Rallye de Pontevedra, dentro del campeonato gallego, en la que la fortuna volvió a dar la espalda al equipo coruñés. La carrera se complicó muy pronto para los del Skoda Fabia R5 Evo.

Un inoportuno pinchazo en el primer tramo de la mañana les hizo perder una gran cantidad de tiempo, echando por tierra cualquier opción de pelear por la clasificación general desde el inicio. A pesar del golpe moral, Remuiñán demostró su tesón manteniéndose en carrera.

Sin embargo, la situación se agravó en la segunda mitad de la prueba al aparecer un problema mecánico que deslució por completo su actuación, obligándoles a rodar mermados y sin la posibilidad de exprimir al máximo las prestaciones del vehículo checo.

Tras un fin de semana tan complicado en lo tocante a los resultados, el equipo ya mira hacia el futuro con optimismo y ganas de revancha. La prioridad absoluta ahora pasa por poner a punto el vehículo para afrontar la siguiente cita del calendario autonómico con plenas garantías de fiabilidad.

“Ha sido un rali muy complicado porque no hemos podido demostrar nada de nuestro ritmo. El pinchazo nos dejó fuera de juego a las primeras de cambio, y cuando intentábamos recuperar sensaciones y disfrutar de unos tramos que eran impresionantes, un problema mecánico nos impidió rodar cómodos”, analiza Daniel Remuiñán. “Son rachas que pasan en las carreras, pero no nos vamos a venir abajo. Ahora toca recuperarse, trabajar junto a todo el equipo y poner el Skoda a punto al cien por cien para volver con más fuerza en la próxima carrera”, añade.