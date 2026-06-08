Recepción oficial al Muxía tras una temporada histórica

Recepción al Muxía Cedida

El Concello de Muxía recibió el domingo a las plantillas masculina y femenina del CF Muxía, en un acto de homenaje por los éxitos alcanzados durante la temporada: el primer título de la Copa da Costa para el cuadro masculino y el campeonato de liga y ascenso a Primera del femenino.

La recepción tuvo lugar en el salón de actos del ayuntamiento, donde los jugadores fueron recibidos por el alcalde, Javier Sar, y por la teniente de alcalde y concejala de Deportes, Sandra Vilela, acompañados por miembros de la corporación municipal, directiva, cuerpo técnico y familias.

Durante el acto, el alcalde destacó el orgullo que supone para todo el municipio contar con equipos que han llevado el nombre de Muxía a lo más alto del fútbol de la Costa da Morte. Por ello, Javier Sar felicitó a ambas plantillas por sus logros y les agradeció el esfuerzo, compromiso y dedicación a lo largo de la temporada. Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para el cuerpo técnico, la directiva, los colaboradores y todas las personas que trabajan día a día para hacer posible el crecimiento del club.

Por su parte, Sandra Vilela puso en valor el carácter histórico de los logros conseguidos en esta temporada. Destacó la conquista de la primera Copa da Costa masculina y el título liguero y ascenso logrado por el femenino. Vilela incidió en que ambos conjuntos representan los valores del deporte y que son los mejores embajadores de Muxía dentro y fuera del campo. La concejala hizo una mención especial para el fútbol femenino, señalando que las jugadoras están abriendo camino y sentando las bases para el futuro de ese deporte en el municipio, siendo un referente para las más jóvenes. Aprovechó para reafirmar el compromiso del Concello de Muxía con el deporte local y el apoyo a clubs y deportistas.

Posteriormente, la comitiva se desplazó hasta el santuario de la Virxe da Barca, donde fue recibida por el vicario parroquial. En un acto cargado de simbolismo, el club ofreció a la virgen la dos copas de de esta histórica temporada en muestra de gratitud y devoción.