El Oza ficha a David López y convoca una asamblea para la tarde del viernes

David López, nuevo jugador del Oza Cedida

La SD Oza es noticia por partida doble.

Por un lado porque acaba de anunciar el fichaje de Davíd López, del que dicen que llega con muchas ganas de aportar y ayudar a que el equipo siga dando pasos adelante.

Por otra parte, el club carballés celebra este viernes su asamblea general ordinaria. Será en el centro social de Oza a las 19.45 horas (en primera convocatoria).

La directiva presentará las cuentas y el balance deportivo. También anuncia que habrá bajas en el grupo gestor y que, de no ser cubiertas, tocará abrir un proceso electoral para la presentación de candidaturas.