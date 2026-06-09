Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Oza ficha a David López y convoca una asamblea para la tarde del viernes

La reunión se llevará a cabo en el local social de la citada parroquia carballesa

Redacción
09/06/2026 19:56
David López, nuevo jugador del Oza
David López, nuevo jugador del Oza
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La SD Oza es noticia por partida doble. 

Por un lado porque acaba de anunciar el fichaje de Davíd López, del que dicen que llega con muchas ganas de aportar y ayudar a que el equipo siga dando pasos adelante. 

Por otra parte, el club carballés celebra este viernes su asamblea general ordinaria. Será en el centro social de Oza a las 19.45 horas (en primera convocatoria). 

La directiva presentará las cuentas y el balance deportivo. También anuncia que habrá bajas en el grupo gestor y que, de no ser cubiertas, tocará abrir un proceso electoral para la presentación de candidaturas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

David López, nuevo jugador del Oza

El Oza ficha a David López y convoca una asamblea para la tarde del viernes
Redacción
miembros del Club Ciclista Laracha en dúas Rodas, organizador de la prueba

La I Nocturna polos montes de A Laracha ronda los 150 inscritos
Redacción
Los integrantes del cadete masculino de la AD Fogar en lo más alto del podio

Los cadetes de la AD Fogar ganan el Triatlón de Menores de Cariño
Redacción
miembros del Club Ciclista Laracha en dúas Rodas, organizador de la prueba

La Carreira do Apóstolo 2026 mantendrá la distancia de 7K
Manuel Froxán Rial