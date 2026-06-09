La Carreira do Apóstolo 2026 mantendrá la distancia de 7K

miembros del Club Ciclista Laracha en dúas Rodas, organizador de la prueba EC

Tras los buenos resultados obtenidos en la edición del pasado año, los responsables de la asociación Adro de Vilaño vuelven a apostar por mantener la 7K como distancia larga de la Carreira do Apóstolo que se celebra el sábado día 18 de julio en la localidad larachesa de Vilaño.

Así se anunció durante la presentación de la prueba, que este año llega a su novena edición y mantiene su condición de evento deportivo más multitudinario de cuantos se celebran en el municipio larachés.

Durante el acto, el directivo Juan Ramos recordó que en la carrera del año pasado se superó el millar de inscritos, apuntando que una de las claves de esa elevada participación fue “reducir a distancia de 10K a 7K, facendo a proba máis accesible e inclusiva”.

La organización también ampliará los servicios ofertados habilitando juegos infantiles por la tarde y mediante la presencia de stands de las firmas Bicos de Xeado y Cafés Aruba.

Tampoco faltarán las habituales zonas de estacionamiento y baños adaptados, los puntos de avituallamiento a base agua y fruta, los baños, el servicio de fisioterapia y los pinchos gratuitos para todos los participantes al final.

La cita incluye asimismo la habitual Andaina Solidaria de 3,5 kilómetros, cuyo principal finalidad es recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer y Cáritas, entidades a las que se les llevan entregados en el global de las ediciones anteriores más de 5.000 euros.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web carreirasgalegas.com, o presencialmente en Tempo Training&Social Center, en el Concello de A Laracha o en la piscina de A Laracha.

El plazo para formalizar la inscripción acaba el 15 de julio y el precio es de 7 euros, siendo gratuita para las categorías escolares.