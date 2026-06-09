Deportes
La I Nocturna polos montes de A Laracha ronda los 150 inscritos
La novedosa prueba organizada por Laracha en dúas Rodas se celebrará el sábado 20 de junio
Alrededor de 150 personas se han inscrito ya en la novedosa I Nocturna polos montes da Laracha prevista para sábado día 20 de junio a iniciativa del Club Ciclista Laracha en dúas Rodas.
La propuesta que más interés está generando es el recorrido de 25 kilómetros en BTT (desnivel positivo de 500 metros), en la que se han apuntado ya cerca de un centenar de ciclistas.
La otra opción es la andaina de 13 kilómetros (200 metros de desnivel). La prueba ciclista no tendrá carácter competitivo.
Las inscripciones pueden formalizarse en la www.ccnorte.com. Los servicios dispuestos incluyen avituallamiento, aparcamientos, duchas, lavado de bicis, comida final y una verbena nocturna.