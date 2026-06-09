Los cadetes de la AD Fogar ganan el Triatlón de Menores de Cariño

Los integrantes del cadete masculino de la AD Fogar en lo más alto del podio Cedida

La AD Fogar de Carballo y Oleiros acudió con un total de ocho deportistas al II Triatlón de Menores en categorías benjamín, alevín e infantil, así como en la prueba de Promoción Cadete.

En la competición de categoría cadete el equipo masculino carballés se hizo con el triunfo gracias al segundo puesto individual de Alejandro Casal, el sexto del Diego Souto y la novena posición de Alejandro Yera.

Otro deportista de la AD Fogar, Pedro Rodríguez, también finalizó en una meritoria décimo octava plaza.

En lo que respecta a la prueba del circuito de menores, los benjamines Noah De Castro y Greta Calvo se clasificaron cuarto y vigésimo primera, respectivamente; mientras que Martina Santomé fue duodécima en categoría infantil.

En definitiva, balance más que positivo para la representación de la AD Fogar de Carballo y Oleiros, con mención especial para su cadete masculino