El X Handball Festival reunirá en Carballo a 540 niños y niñas

El acto de presentación del torneo se celebró en Alda Hoteis Mar Casal

Balonmán Xiria tiene todo dispuesto para el Handball Festival que este fin de semana llega a su décima edición.

En esta gran fiesta del balonmano base van a participar nada más y nada menos que 540 niños y niñas, a los que acompañarán muchos familiares, con lo que la animación está garantizada de viernes a domingo en la capital de Bergantiños.

A destacar que este año se contará por vez primera con la presencia de cinco clubes asturianos.

Las jornadas de balonmano y convivencia se desarrollarán en los pabellones Fogar y Vila de Noia, gracias a la colaboración del Concello de Carballo y de distintas firmas patrocinadoras.

La competición arrancará el viernes con las categorías de prebenjamines y biberones; continuarán el sábado, día en el que el protagonismo será para alevines y benjamines; y culminará a última hora de la mañana del domingo con la ceremonia de clausura.

Los detalles del evento se dieron a conocer ayer en una acto celebrado en Alda Hoteis (ex Punta del Este), una de las firmas patrocinadoras.

Entre los asistentes figuró el presidente de la Federación Gallega de Balonmano, el carballés Bruno López, quién recordó su etapa de jugador del Xiria.

“Como persoa que se formou e adquiriu valores neste clube, sei ben da importancia deste torneo”, dijo, a la vez que calificó a las Escolas Balonmán Xiria como “escola de vida”.

Por ello se mostró convencido de que los niños y niñas participantes disfrutarán este fin de “experiencias inesquecibles”, por lo que felicitó al Xiria y al Concello de Carballo, “peza fundamental neste torneo e no feito de que o balonman base galego sexa xa unha referencia”.

El alcalde, Daniel Pérez, incidió en la importancia que para Carballo tienen este tipo de eventos por cuanto contribuyen a la dinamización económica y agradeció “a implicación e o traballo da Federación, que vai máis aló do balonmán e é un modelo de entender o deporte co que nós estamos plenamente dacordo”.

Los representantes de Balonmán Xiria, José Antonio Rodríguez y Jéssica Pose, por su parte, también tuvieron palabras de agradecimiento para la FGBalonmán, el Concello y los colaboradores.