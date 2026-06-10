Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Récord de participación en el VI Cros de Dumbría con 300 deportistas inscritos

La singular prueba se celebra el próximo sábado

Redacción
10/06/2026 22:28
La singular prueba se llevará a cabo en la zona de O Conco
La singular prueba se llevará a cabo en la zona de O Conco
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La sexta edición del Cros de Obstáculos Terras do Vákner que se celebra el próximo sábado, día 13 de junio, en Dumbría va a batir los anteriores registros de participación. 

Finalmente, 300 deportistas procedentes de distintos puntos de Galicia se han inscrito en esta singular prueba que organiza el Concello de Dumbría en colaboración con el club local ConcoBox. 

Del total de anotados, 250 corresponden a la categoría de adultos y los restantes 50 a las categorías base. 

Los mejores de ambas categorías recibirán una medalla finisher. A mayores, para los adultos también habrá una camiseta conmemorativa. 

El circuito habilitado en la zona de O Conco contará con más de una treintena de obstáculos, muchos de ellos naturales y otros dispuestos para la ocasión.

 En lo tocante a los recorridos, el circuito de categorías base (nacidos entre los años 2010 y 2016) constará de una distancia de 1,5 kilómetros, mientras que corredores y corredoras de categoría adulta podrán elegir entre un recorrido largo, de 3,75 kilómetros, y otro corto de 7,5 kilómetros. 

Todos los participantes dispondrán de un servicio de avituallamiento en las propias instalaciones tan pronto como finalicen una prueba que, a buen seguro, volverá a ser presenciada por un gran número de espectadores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La singular prueba se llevará a cabo en la zona de O Conco

Récord de participación en el VI Cros de Dumbría con 300 deportistas inscritos
Redacción
El acto de presentación del torneo se celebró en Alda Hoteis

El X Handball Festival reunirá en Carballo a 540 niños y niñas
Redacción
David López, nuevo jugador del Oza

El Oza ficha a David López y convoca una asamblea para la tarde del viernes
Redacción
miembros del Club Ciclista Laracha en dúas Rodas, organizador de la prueba

La I Nocturna polos montes de A Laracha ronda los 150 inscritos
Redacción