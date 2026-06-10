Récord de participación en el VI Cros de Dumbría con 300 deportistas inscritos

La singular prueba se llevará a cabo en la zona de O Conco Cedida

La sexta edición del Cros de Obstáculos Terras do Vákner que se celebra el próximo sábado, día 13 de junio, en Dumbría va a batir los anteriores registros de participación.

Finalmente, 300 deportistas procedentes de distintos puntos de Galicia se han inscrito en esta singular prueba que organiza el Concello de Dumbría en colaboración con el club local ConcoBox.

Del total de anotados, 250 corresponden a la categoría de adultos y los restantes 50 a las categorías base.

Los mejores de ambas categorías recibirán una medalla finisher. A mayores, para los adultos también habrá una camiseta conmemorativa.

El circuito habilitado en la zona de O Conco contará con más de una treintena de obstáculos, muchos de ellos naturales y otros dispuestos para la ocasión.

En lo tocante a los recorridos, el circuito de categorías base (nacidos entre los años 2010 y 2016) constará de una distancia de 1,5 kilómetros, mientras que corredores y corredoras de categoría adulta podrán elegir entre un recorrido largo, de 3,75 kilómetros, y otro corto de 7,5 kilómetros.

Todos los participantes dispondrán de un servicio de avituallamiento en las propias instalaciones tan pronto como finalicen una prueba que, a buen seguro, volverá a ser presenciada por un gran número de espectadores.