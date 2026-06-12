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Deportes

A Laracha acogerá la Atlantic Paracycling Challengey la Copa Galicia

La cita puntuable para los Juegos Parolímpicos será el 27 y 28 de junio con una prueba en ruta y otra contrarreloj individual

Redacción
12/06/2026 19:52
El acto de presentación se celebró en la Praza da Areosa de Vilaño
El acto de presentación se celebró en la Praza da Areosa de Vilaño
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A Laracha será protagonista del calendario deportivo los próximos días 27 y 28 de junio con la celebración de la Atlantic Paracycling Challenge 2026 y de la Copa Galicia Gran Premio NeuroImpulse, dos competiciones que organiza el Club Ciclista Riazor y que situarán al municipio larachés en el centro del paraciclismo internacional y del ciclismo de formación. 

La Atlantic Paracycling Challenge es una prueba internacional de paraciclismo de categoría UCI C1 que permitirá a los participantes sumar puntos para el ranking internacional y para la clasificación de los Juegos Paralímpicos de Los Angeles 2028. 

La competición se desarrollará en dos jornadas, con una prueba en ruta el sábado y una contrarreloj individual el domingo, con recorridos que discurrirán por el núcleo urbano de A Laracha, Vilaño y Caión, además del vecino municipio de Carballo. 

La cita reunirá a deportistas de primer nivel procedentes de diferentes países. Además de la representación nacional, ya está confirmada la participación de corredores y delegaciones de Emiratos Árabes Unidos, India, Dinamarca y Australia, entre otros, consolidando la prueba como una de las referencias del paraciclismo en el ámbito estatal. 

De forma paralela se celebrará la Copa Galicia Gran Premio NeuroImpulse, destinada a las categorías de escuelas, infantiles y cadetes, ofreciendo a las nuevas generaciones del ciclismo gallego la oportunidad de competir en un evento de primer nivel y compartir espacio con destacados paraciclistas internacionales.

La presentación oficial de ambas pruebas tuvo lugar ayer en un acto en el que participaron representantes de la organización, del Concello de A Laracha y de la Diputación. 

El alcalde, José Manuel López Varela, expresó la satisfacción del Concello por acoger una competición de estas características y reafirmó el compromiso municipal con su organización. 

“Trátase dun evento moi importante polo seu carácter internacional e polo feito de ser puntuable para os Xogos Paralímpicos, o que reforza aínda máis o seu interese e relevancia”, destacó, a la vez que agradeció el trabajo organizativo del CC Riazor. 

Por su parte, el diputado de Deportes de la Diputación de A Coruña, Antonio Leira, ensalzó los valores de la competición. “Este evento reúne deporte base, inclusión, solidaridade e superación, todo o que o deporte leva consigo”. 

Lucía Pérez, presidenta del comité organizador, agradeció el apoyo institucional, resaltó la respuesta del pelotón internacional e incidió en que “o noso obxectivo era unir o ciclismo base e o paraciclismo para crear unha xornada de convivencia e dar maior visibilidade a esta modalidade deportiva”. 

En este mismo sentido se pronunció Iván Montero, director del CC Riazor y participante en la competición: “Este é un primeiro paso para consolidar unha proba que queremos que medre ano tras ano e que se converta nun referente internacional do paraciclismo, atraendo cada vez máis deportistas e contribuíndo a dar a coñecer A Laracha e a súa comarca”.

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