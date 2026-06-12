Más de 400 corredores participan en la Carreira Popular de Faro Roncudo

Las distintas pruebas volverán a salir de la Praza da RibieraAmador Pena y Noemi Moral ganan la I Carrera popular Faro do Roncudo Raul LM

Un total de 437 deportistas se han inscrito finalmente en la sexta edición de la Carreira Popular Faro Roncudo que se celebra en la tarde de este sábado y en la que corredores y corredores deberán lidiar con la ola de calor.

La organización del evento corre a cargo del Concello de Ponteceso, en colaboración con la Federación Galega de Atletismo y la Diputación de A Coruña.

Los primeros en tomar la salida desde la Praza da Ribeira de Corme serán los 25 inscritos en las categorías Sub 16-18 y lo harán a las 18.45 horas para recorrer un total de 2 kilómetros.

Un cuarto de hora después saldrán los 45 inscritos de categorías Sub 12-14, que tendrán que completar una distancia de 1 kilómetro.

A las 19.10 comenzará la carrera Sub 10 (34 participantes) y a las 19.15 la de categoría Sub 8 (13 inscritos).

El momento de los deportistas sénior llegará a las 19,30 horas. Finalmente, se inscribieron un total de 320 corredores que deberán completar una distancia de 6.2 kilómetros.

Habrá trofeos y medallas para los tres primeros de las distintas categorías; un detalle especial para el ganador-a absoluto-a; y trofeo para la pareja local de mayor edad y para el participante de mayor edad de la carrera.