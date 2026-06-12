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Deportes

Más de 400 corredores participan en la Carreira Popular de Faro Roncudo

Los corredores deberán lidiar con la ola de calor de este fin de semana

Redacción
12/06/2026 20:08
Las distintas pruebas volverán a salir de la Praza da RibieraAmador Pena y Noemi Moral ganan la I Carrera popular Faro do Roncudo
Las distintas pruebas volverán a salir de la Praza da RibieraAmador Pena y Noemi Moral ganan la I Carrera popular Faro do Roncudo
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Un total de 437 deportistas se han inscrito finalmente en la sexta edición de la Carreira Popular Faro Roncudo que se celebra en la tarde de este sábado y en la que corredores y corredores deberán lidiar con la ola de calor.

La organización del evento corre a cargo del Concello de Ponteceso, en colaboración con la Federación Galega de Atletismo y la Diputación de A Coruña. 

Los primeros en tomar la salida desde la Praza da Ribeira de Corme serán los 25 inscritos en las categorías Sub 16-18 y lo harán a las 18.45 horas para recorrer un total de 2 kilómetros. 

Un cuarto de hora después saldrán los 45 inscritos de categorías Sub 12-14, que tendrán que completar una distancia de 1 kilómetro. 

A las 19.10 comenzará la carrera Sub 10 (34 participantes) y a las 19.15 la de categoría Sub 8 (13 inscritos). 

El momento de los deportistas sénior llegará a las 19,30 horas. Finalmente, se inscribieron un total de 320 corredores que deberán completar una distancia de 6.2 kilómetros. 

Habrá trofeos y medallas para los tres primeros de las distintas categorías; un detalle especial para el ganador-a absoluto-a; y trofeo para la pareja local de mayor edad y para el participante de mayor edad de la carrera.

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