Deportes
Oro para Iria Barreira en el Autonómico Sub 18 al Aire Libre
El logro llegó en la prueba de 400 metros lisos, en la que también batió su mejor marca personal y la del club, cosa que repitió en 200
Los tres atletas de la AD Fogar que acudieron al Campeonato Xunta de Galicia al aire libre tuvieron una destacada actuación, con mención especial para Iria Barreiro, que participó en los 400 y 200 metros lisos.
En la primera logró el oro y tanto en 400 como en 200 batió su mejor marca personal y la del club.
Ana Ézara también batió su mejor marca y estableció un nuevo récord del club en 400.
Finalmente, María Liu fue octava en 800 metros lisos