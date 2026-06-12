Oro para Iria Barreira en el Autonómico Sub 18 al Aire Libre

En el centro, Iria Barreiro con su medalla de oro Cedida

Los tres atletas de la AD Fogar que acudieron al Campeonato Xunta de Galicia al aire libre tuvieron una destacada actuación, con mención especial para Iria Barreiro, que participó en los 400 y 200 metros lisos.

En la primera logró el oro y tanto en 400 como en 200 batió su mejor marca personal y la del club.

Ana Ézara también batió su mejor marca y estableció un nuevo récord del club en 400.

Finalmente, María Liu fue octava en 800 metros lisos