Ramón Canalda: “Habrá que mantener la calma y controlar la ansiedad”

Ramón Canalda dando instrucciones a sus jugadores en un partido ante el Liceo B German Barreiros

El hockey sobre patines carballés tiene este domingo una nueva cita histórica en el Pabellón Carballo Calero (12.30 horas).

El Calvo Escola Lubiáns se juega el ascenso a Liga Plata ante los madrileños del Gestas de España CHP Aluche.

Los carballeses traen un esperanzador resultado de la ida (2-2), por lo que están a un paso de lograr un objetivo por el que llevan luchando toda la temporada.

Ramón Canalda, técnico del equipo, reconoce que la ilusión es máxima en el plantel y confía también en una afición que lleva respondiendo todo el año y que, a buen seguro, va a llenar el pabellón y a desempeñar a la perfección su papel de “jugador número 6”.

En el conjunto local todos los efectivos están disponibles y esperando que llegue el momento. Canalda recuerda que “llevamos diez meses trabajando duro y la ilusión por el ascenso es máxima”.

De cara al decisivo segundo enfrentamiento ante el conjunto madrileño, tercer clasificado del grupo sur de la OK Liga Bronce, el técnico considera que la clave puede estar en el aspecto mental: “Tenemos que jugar con mucha cabeza y saber controlar la ansiedad y el nerviosismo”.

Advierte además de la importancia de mantener la concentración durante los 50 minutos de juego porque “este tipo de partidos se deciden por pequeños detalles, de ahí la importancia de mantener la tranquilidad y la calma en todo momento”.

Canalda valora muy positivamente la igualada lograda en el choque de ida dada la dificultad que siempre entraña jugar en el Municipal de Aluche: “Es una pista muy complicada en la que sufre constantes resbalones, por lo que es muy difícil sortear rivales, sobre todo para los jugadores que no están habituados a desenvolverse en ese tipo de superficies, condicionante por el que le doy mucha importancia al resultado que conseguimos”.

Al preparador no le sorprendió lo que vio del Aluche en ese primer asalto: “Había visto vídeos y pedido referencias a colegas madrileños y lo que me encontré fue más o menos lo que esperaba. Es un equipo físicamente muy fuerte y correoso que en su pista pierde muy pocos puntos”.

La fiabilidad en casa es también una de las fortalezas del Escola Lubiáns, al punto de que en toda la fase regular no perdió ni un solo partido y solo cedió un empate ante el Ordes, equipo que al final se hizo con el título de campeón de liga.

Ramón Canalda hace precisamente una valoración muy positiva del torneo de la regularidad: “A falta de la guinda que sería el ascenso, creo que hicimos una gran temporada, como evidencia el hecho de que finalmente quedamos a tan solo 3 puntos del ascenso directo. Además, hay que tener en cuenta de que fue una temporada de renovación en la que hubo que hacer un equipo prácticamente nuevo, por lo que el balance final es más que positivo, aunque como dije, queremos ponerle la guinda final este domingo con el ascenso de categoría".

Paella gigante

Los dirigentes de Escola Lubiáns llevan días moviéndose para que la jornada de este domingo constituya una gran fiesta, cuyo colofón perfecto sería el ascenso.

Para garantizar el ambiente de las grandes ocasiones en el Pabellón Carballo Calero se han remitido invitaciones a todas las entidades deportivas del municipio carballés, así como a colectivos que se caracterizan por su gran trabajo social, caso de Íntegro y Un Paso Máis.

A ello hay que sumar la preparación de una paella gigante para cuya degustación se han apuntado finalmente 150 personas.

Los preparativos se iniciarán más o menos coincidiendo con el comienzo del partido (12.30 horas) y la degustación se hará en plena calle una vez terminado el mismo.

En caso de que el triunfo se quede en casa, la fiesta se prolongará durante horas porque un ascenso no se consigue todos los días.

Con todos estos reclamos, el lleno en el pabellón parece asegurado. Eso al menos es lo que espera Ramón Canalda: “Nuestra afición siempre apoya, pero a este partido va a ir más gente que nunca”, dice.

Subir obligaría a triplicar el presupuesto

En el club carballés son conscientes de que el ascenso obligará a redoblar los esfuerzos a nivel económico.

“Subir a Plata obliga a triplicar el presupuesto, pero tenemos claro que si nos lo conseguimos en la pista, no vamos a renunciar y trabajaremos lo que haga falta para salir airosos del reto”, dice Jorge Lamas “Cholo”, uno de los directivos y coordinador deportivo.