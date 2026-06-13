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Deportes

Amador Pena y Alba Raso se imponen en la ‘Faro Roncudo’

El desarrollo de la carrera estuvo condicionado por el intenso calor

Redacción
13/06/2026 22:23
Los tres primeros de categoría absoluta
Los tres primeros de categoría absoluta
Raúl López
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Salvador Pena y Alba Raso se proclamaron vencedores de la sexta edición de la Carreira Popular Faro Roncudo, disputada a última hora de la tarde del sábado y condicionada por la ola de calor de este fin de semana, si bien el hecho de discurrir por el litoral de Corme hizo un poco más llevadero el esfuerzo a corredores y corredoras. 

El campeón absoluto marcó en meta un tiempo de 20 minutos y 36 segundos. 

A tan solo dos segundos del santiagués entró Antón Gómez López, mientras que la tercera plaza fue para Pablo Miguel García, que invirtió 20 minutos y 44 segundos en completar los 6,2 kilómetros de que constaba el recorrido. 

En féminas no se vivió un final tan apretado. 

La ganadora absoluta fue Alba Raso Mora, con una marca de 23:37, seguida de Nuria Mejuto a casi un minuto (24:37) y de Isabel Sixto (25:07).

La carrera de categoría absoluta fue la que contó con mayor participación al superar los trescientos deportistas. 

En sub 18 subieron al podio Nick Leandro Silva, Mario Cousillas y Brais Romar Varela, en categoría masculina, y Alba Morales y Ziortza Gómez, en la femenina. 

Los mejores en sub 16 fueron Brais Rey Neira y David Andrade García; así como Alba Filgueira Rascado, Candela Castelo Sánchez y Adriana Rodríguez. 

Las tres primera clasificadas de categoría absoluta femenina
Las tres primera clasificadas de categoría absoluta femenina
Raúl López
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