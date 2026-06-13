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Deportes

La décima edición del Handball Festival llega a su fin

La clausura del torneo en el que participaron más de 500 niños y niñas se llevará a cabo a última hora de la mañana dominical

Redacción
13/06/2026 17:47
En el torneo participaron más de medio millar de niños
En el torneo participaron más de medio millar de niños
Raúl López
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A la largo de la mañana de este domingo se disputarán los últimos partidos del X Handball Festival que desde el pasado viernes se vino celebrando en Carballo con la participación de más de medio millar de niños y niñas, procedentes de las distintas provincias gallegas y de la comunidad asturiana. 

El torneo organizado por Balonmán Xiria cumplió una vez más su principal objetivo: fomentar la convivencia y los valores intrínsecos que conlleva la práctica deportiva. 

El evento, que también movilizó a muchas familias, ayudó además a dinamizar la economía local.

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