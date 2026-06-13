La décima edición del Handball Festival llega a su fin

En el torneo participaron más de medio millar de niños Raúl López

A la largo de la mañana de este domingo se disputarán los últimos partidos del X Handball Festival que desde el pasado viernes se vino celebrando en Carballo con la participación de más de medio millar de niños y niñas, procedentes de las distintas provincias gallegas y de la comunidad asturiana.

El torneo organizado por Balonmán Xiria cumplió una vez más su principal objetivo: fomentar la convivencia y los valores intrínsecos que conlleva la práctica deportiva.

El evento, que también movilizó a muchas familias, ayudó además a dinamizar la economía local.