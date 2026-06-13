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Deportes

La I carrera de obstáculo de A Laracha reúne a 440 personas

‘Run&Fun’ se celebra este domingo en horario matinal en el entorno de la Plaza Les Sables d’Olonne

Manuel Froxán Rial
13/06/2026 17:36
Asistentes al acto de presentación de la prueba
Asistentes al acto de presentación de la prueba
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A Laracha vivirá este domingo su primera carrera urbana de obstáculos, para la que se ha escogido la denominación ‘Run&Fun’. 

El evento promete grandes momentos y mucha diversión por cuanto no tiene carácter competitivo. 

Su filosofía responde a la idea de fomentar valores como el compañerismo, la colaboración, el entretenimiento y la inclusión, todo ello en un ambiente de marcado carácter lúdico y festivo. 

El epicentro de la prueba será el entorno de la Plaza Les Sables d’Olonne (en frente a la biblioteca municipal), donde se dará la salida por tandas a los 442 participantes inscritos. 

De ese total, 276 son adultos, 160 de categorías base y los 16 restantes, pitufos. 

Las distancias a completar para los mayores oscilan entre los 3,5 y los 5 kilómetros. 

A lo largo de esos recorridos estarán dispuestos obstáculos de lo más variados, pensados para la diversión y para que los participantes demuestren su destreza y espírito de superación. 

Desde la organización recuerdan que no es obligatorio salvar todos los obstáculos y que, en caso necesario, se puede pedir ayuda o, simplemente, pasarlos de lado. 

Y es que, según explican desde los organizadores, se trata de una carrera de obstáculos diferente, en la que lo importante no es llegar primero y pensada para deportistas y espectadores se lo pasen bien y para que cualquiera persona pueda participar, independientemente de su edad y condición física. 

Los recorridos estarán perfectamente señalizados y habrá personal voluntario a lo largo del circuito para ayudar, orientar y garantizar el normal desarrollo de una carrera que comenzará alrededor de las 10 de la mañana.

 La organización corre a cargo del Concello de A Laracha, en colaboración con las empresas Tempo Training and Social y Estarlarte Industrias Deportivas. 

Su desarrollo obligará a cortar distintos tramos del callejero urbano entre las 9 y las 14 horas. 

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