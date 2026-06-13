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Deportes

Récord de participación en el Cros de Obstáculos de Dumbría

El calor dificultó todavía mucho más una prueba ya de por si de lo más exigente

Redacción
13/06/2026 22:33
El desarrollo de la prueba resultó espectacular
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Raúl López
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Pese a la jornada calurosa, que dificultó todavía mucho más una prueba ya de por si muy exigente, en la sexta edición del Cros de Obstáculos de Dumbría se batieron registros de participación al contarse con la presencia de alrededor de 300 deportistas. 

El desarrollo de la competición en el entorno de O Conco volvió a despertar mucha expectación. 

El público asistente disfrutó con el esfuerzo y la habilidad mostrada por los participantes para superar la treintena de obstáculos dispuestos. 

Otro éxito más para el Concello de Dumbría, organizador del evento.

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