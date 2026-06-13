Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Seaia-Cee juegan la ida de la final por el ascenso y el Xallas visita al Atlético dos Castros

El desenlace será el domingo próximo, día en el que se conocerán los dos equipos que suben de categoría 

Redacción
13/06/2026 17:40
En la primera ronda de la fase de ascenso a Liga da Costa el Seaia eliminó al Atl. Pereiriña
En la primera ronda de la fase de ascenso a Liga da Costa el Seaia eliminó al Atl. Pereiriña
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los tres equipos masculinos de la Costa que se mantienen vivos en las respectivas fases de ascenso, afrontan una semana decisiva para sus intereses. 

En el playoff de ascenso a 1ª Futgal este domingo se disputa el partido de ida de la final entre el Atlético dos Castros y el Xallas. 

El partido se juega en A Grela 1 a partir de las 17.30 horas. 

En la ronda anterior los coruñeses dejaron fuera al Rodeiro y los de Santa Comba hicieron lo propio con el Suevos. 

En el playoff de ascenso a Liga da Costa, Sp. Seaia y UC Cee protagonizan el primer asalto de la final en O Pinguel de Ponteceso (17.00), tras deshacerse en la eliminatoria anterior del Atl. Pereiriña y del Cerqueda, respectivamente. 

Bergan B femenino

Bergan B Femenino Otra cita importante la tiene esta tarde (As Eiroas, 19 horas) el Bergantiños B femenino, que está obligado a levantar el 2-0 que encajaron en la ida ante las lucenses del Milagrosa si quiere ascender a 1ª Gallega.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

En el torneo participaron más de medio millar de niños

La décima edición del Handball Festival llega a su fin
Redacción
En la primera ronda de la fase de ascenso a Liga da Costa el Seaia eliminó al Atl. Pereiriña

Seaia-Cee juegan la ida de la final por el ascenso y el Xallas visita al Atlético dos Castros
Redacción
Asistentes al acto de presentación de la prueba

La I carrera de obstáculo de A Laracha reúne a 440 personas
Manuel Froxán Rial
Ramón Canalda dando instrucciones a sus jugadores en un partido ante el Liceo B

Ramón Canalda: “Habrá que mantener la calma y controlar la ansiedad”
Manuel Froxán Rial