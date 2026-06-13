Seaia-Cee juegan la ida de la final por el ascenso y el Xallas visita al Atlético dos Castros

En la primera ronda de la fase de ascenso a Liga da Costa el Seaia eliminó al Atl. Pereiriña Raúl López

Los tres equipos masculinos de la Costa que se mantienen vivos en las respectivas fases de ascenso, afrontan una semana decisiva para sus intereses.

En el playoff de ascenso a 1ª Futgal este domingo se disputa el partido de ida de la final entre el Atlético dos Castros y el Xallas.

El partido se juega en A Grela 1 a partir de las 17.30 horas.

En la ronda anterior los coruñeses dejaron fuera al Rodeiro y los de Santa Comba hicieron lo propio con el Suevos.

En el playoff de ascenso a Liga da Costa, Sp. Seaia y UC Cee protagonizan el primer asalto de la final en O Pinguel de Ponteceso (17.00), tras deshacerse en la eliminatoria anterior del Atl. Pereiriña y del Cerqueda, respectivamente.

Bergan B femenino

Bergan B Femenino Otra cita importante la tiene esta tarde (As Eiroas, 19 horas) el Bergantiños B femenino, que está obligado a levantar el 2-0 que encajaron en la ida ante las lucenses del Milagrosa si quiere ascender a 1ª Gallega.