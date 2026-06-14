Carlos Varela se despide del Xiria y del Básquet Coruña

Carlos Varela, en un partido con el Xiria Raúl López Molina

Comienzan las despedidas en el Básquet Coruña después de conseguido el objetivo del ascenso. Aunque la primera de ellas no es de un jugador de la primera plantilla, sino del vinculado Basket Xiria, donde Carlos Varela firmó una sensacional temporada en Tercera FEB.

El base-escolta gaditano, usado por Carles Marco en ocho partidos ligueros de Primera FEB, en uno de Copa de España y en los dos de la Copa Galicia que albergó el Coliseum, además de en varios amistosos de pretemporada, usó su cuenta en la red social Instagram para anunciar que abandona la disciplina del club carballés.

"Coruña y Carballo, vaya año hemos vivido juntos", comienza el texto de Carlos Varela. "Gracias a ambos clubes por cómo me habéis acogido, solo tengo palabras de agradecimiento para vosotros", prosigue. "Estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a juntar en un futuro. Coruña siempre será casa (sic)", concluye la nota.

El gaditano, de 21 años y 1,92 metros, promedió 18, 1 puntos (54,3% de acierto en tiros de dos y 40,4% en triples), 7.6 rebotes, 3,6 asistencias, 1,9 robos y 23,8 créditos de valoración en los 24 partidos que disputó de fase regular. En el único partido de playoffs firmó 19 tantos, 6 capturas y 3 pases de canasta.