Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Carlos Varela se despide del Xiria y del Básquet Coruña

El base-escolta del vinculado disputó a las órdenes de Carles Marco ocho partidos ligueros y uno de Copa de España

Chaly Novo
Chaly Novo
14/06/2026 21:35
Carlos Varela, autor de 31 puntos, volvió a ser el mejor del partido
Carlos Varela, en un partido con el Xiria
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Comienzan las despedidas en el Básquet Coruña después de conseguido el objetivo del ascenso. Aunque la primera de ellas no es de un jugador de la primera plantilla, sino del vinculado Basket Xiria, donde Carlos Varela firmó una sensacional temporada en Tercera FEB.

El base-escolta gaditano, usado por Carles Marco en ocho partidos ligueros de Primera FEB, en uno de Copa de España y en los dos de la Copa Galicia que albergó el Coliseum, además de en varios amistosos de pretemporada, usó su cuenta en la red social Instagram para anunciar que abandona la disciplina del club carballés.

"Coruña y Carballo, vaya año hemos vivido juntos", comienza el texto de Carlos Varela. "Gracias a ambos clubes por cómo me habéis acogido, solo tengo palabras de agradecimiento para vosotros", prosigue. "Estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a juntar en un futuro. Coruña siempre será casa (sic)", concluye la nota.

El gaditano, de 21 años y 1,92 metros, promedió 18, 1 puntos (54,3% de acierto en tiros de dos y 40,4% en triples), 7.6 rebotes, 3,6 asistencias, 1,9 robos y 23,8 créditos de valoración en los 24 partidos que disputó de fase regular. En el único partido de playoffs firmó 19 tantos, 6 capturas y 3 pases de canasta.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pese a caer ante el Milagrosa lucense, las carballesas lo intentaron hasta el final

El Bergantiños B vuelve a caer ante el Milagrosa
Redacción
El Seaia-Cee se jugó en el recinto pontecesano de O Pinguel

El Cee gana al Seaia y está más cerca de la Liga da Costa
Redacción
Carlos Varela, autor de 31 puntos, volvió a ser el mejor del partido

Carlos Varela se despide del Xiria y del Básquet Coruña
Chaly Novo
El plantel del Lubiáns posando al término del partico con las categorías inferiores

El Calvo Escola Lubiáns vuelve con todos los honores a Liga Plata
Manuel Froxán Rial