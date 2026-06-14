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Deportes

El Bergantiños B vuelve a caer ante el Milagrosa

Las lucenses ya traían una ventana de dos goles del partido de ida

Redacción
14/06/2026 22:20
Pese a caer ante el Milagrosa lucense, las carballesas lo intentaron hasta el final
Pese a caer ante el Milagrosa lucense, las carballesas lo intentaron hasta el final
Raúl López
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Finalmente no pudo ser y el Bergantiños B deberá esperar al próximo año para volver a intentar el asalto a 1ª Gallega. 

Las carballesas tenían que levantar en As Eiroas el 2-0 adverso que traían del partido de ida disputado hace siete días en el campo del SCD Milagrosa de Lugo. 

Las rojillas lo intentaron pero todas sus esperanzas se vinieron abajo a los veinte minutos de la reanudación cuando las visitantes se adelantaron en el marcador por medio de Candela, gol que ponía todavía más difícil la eliminatoria. 

En el minuto 74 el gol de Nadia González pareció devolver un halo de esperanza al filial carballés, pero tan solo dos minutos más tarde un nuevo gol de Candela echó por tierra cualquier posibilidad de remontada. 

La derrota no empaña para nada la gran temporada del equipo.

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