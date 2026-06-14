El Calvo Escola Lubiáns vuelve con todos los honores a Liga Plata

El plantel del Lubiáns posando al término del partico con las categorías inferiores Raúl López

Dos temporada después el Calvo Escola Lubiáns certificó su regreso a la Ok Liga Plata, a la que vuelve por la puerta grande después de protagonizar una grandísima eliminatoria que enfrentaba a los terceros clasificados de los dos grupos de la división de Bronce.

Tras el choque de ida disputado hace siete días en la pista del Aluche madrileño, se llegaba al choque de vuelta con las espadas en todo lo alto (2-2).

El decisivo enfrentamiento resultó apasionante, con dos equipos y dos aficiones que lo dieron todo tanto en la pista como en las gradas.

Aunque los de Ramón Canalda llevaron siempre la iniciativa en el marcador, el rival lo intentó hasta el último segundo en un choque que destacó precisamente por la intensidad con la que se emplearon los contendientes y porque hubo máxima emoción hasta el último instante.

Y es que a 8 minutos del final Álex Pérez hacía el segundo de su cuenta particular y colocaba en el marcador el momentáneo 4-2 que parecía indicar que los locales podrían vivir un final de partido tranquilo, pero ocurrió todo lo contrario.

Las cosas no pudieron empezar mejor para el Lubiáns, ya que nada más sacar de centro Gorka Oliveira puso a los suyos en ventaja.

El gol obligó al Aluche a arriesgar, mientras los de casa se centraban en defender para tratar de robar la bola y ampliar la renta a la contra.

A los 7 minutos una penetración por la derecha la culminó Germán Pérez con un disparo cruzado que salió rozando el palo.

En esta fase ya empezó a emerger la figura del portero Ramón Martín, que acabaría siendo el mejor del partido.

Sin embargo, nada pudo hacer en el minuto 8 para evitar el empate del propio Germán Pérez.

Poco después los visitantes se quedaron en inferioridad al ver Pablo Carreño la tarjeta azul, pero el Lubiáns no supo sacar provecho de tal circunstancia.

Sí lo haría a falta de 15 minutos para el descanso con un potente lanzamiento de Álex Novoa, aunque hubo que esperar para que el 2-1 subiese al electrónico debido a que la red estaba rota y la bola acabó fuera de la portería.

En esta fase los de Canalda pudieron aumentar su renta en varios ocasiones, incluido un mano a mano de Trigo con el portero.

Además, a cuatro minutos para el intermedio los locales se situaron peligrosamente con 8 faltas en su casillero, mientras los madrileño acumulaban tan solo 2 y podían apretar más en defensa.

En la segunda mitad continúa el toma y daca y el recital de Ramón en la portería, con una doble parada consecutiva que fue el aviso del 2-2.

La respuesta carballesa volvió a ser inmediata y corrió a cargo de otro de los destacados, Álex Pérez.

El goleador hizo el primero de su cuenta tras un robo y plantarse solo ante Mateo Mora y, 9 minutos más tarde, puso el 4-2 en una jugada individual llena de calidad.

Faltaban 8 minutos y el ascenso parecía muy cerca pero a 4 del final Lubiáns cometió su décima falta y al lanzamiento directo de Pablo Carreño volvió a responder, como no, Ramón.

A dos del final y con todo perdido, el Aluche pasó a prescindir de portero y a jugar con cinco jugadores de pista en fase atacante, táctica que le permitiría recortar distancias a falta de 53 segundos.

Los madrileños seguirían intentándolo ante un Ramón inmenso hasta que a 10 segundos del final cometieron su décima falta.

Gorka intentó convertir el libre directo y aunque falló, pudo recuperar la bola y aguantarla hasta que con el pitido final se desató el delirio de jugadores y aficionados locales.

Partidazo.

Ficha técnica

Calvo Escola Lubiáns 4: Ramón; Gorka Oliveira, Álex Pérez, Álvaro Trigo, Álex Novoa–cinco incial– Xoel Calviño, Diego Santiago, Hugo Naveira, Manu Ruibal y Manu Cebey.

Gestas España CHP Aluche 3: Mateo; Rubén Gómez, Pablo Carreño, Germán Pérez, Alejandro Badajoz– cinco incial– Simón Rodríguez, Jorge Carreño, Mario Martín, Ignacio Ares y Alberto Fariñas.

Goles: 1-0, min. 1: Gorka Oliveira; 1-1, min.8: Germán Pérez; 2-1, min. 10: Álex Novoa; 2-2, min. 31: Alejandro Badajoz; 3-2, min. 33: Álex Pérez; 4-2, min. 42: Álex Pérez; 4-3, m.49: Pablo Carreño

Árbitros: Ignacio Garmendia Cano y Javier Álvarez Antuña.