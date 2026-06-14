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Deportes

El Cee gana al Seaia y está más cerca de la Liga da Costa

Un solitario gol de Rubén Blanco dio la victoria al Xallas en el partido de ida de la final por el ascenso a 1ª Futgal disputado en A Grela ante el Atlético dos Castros

Redacción
14/06/2026 22:18
El Seaia-Cee se jugó en el recinto pontecesano de O Pinguel
El Seaia-Cee se jugó en el recinto pontecesano de O Pinguel
Raúl López
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Paso de gigante del UC Cee en su lucha por retornar a la Liga da Costa. En la ida de la final de la fase de ascenso los ceenses se impusieron por 1-3 al Sporting Seaia en partido disputado en el recinto pontecesano de O Pinguel. 

Se adelantaron los visitantes al filo del descanso en un certero remate de Daniel Fontaíña, pero los malpicanos no parecieron acusar el golpe y nada más regresar de la pausa volvieron a igualar por medio de Sergio Cancela.

 El partido acabaría decantándose en los últimos minutos con dos nuevos tantos ceenses, obra de Julio Regueiro y Anxo. De este forma, el equipo que entrena Rafael Suárez coge una ventaja importante de cara al decisivo encuentro del próximo fin de semana en San Paio de Refoxos.

Victoria del Xallas

Con triunfo visitante (0-1) también finalizó el Atlético dos Castros-Xallas correspondiente a la ida de la final de la promoción de ascenso a 1ª Futgal. 

El único tanto del choque disputado ayer en el recinto coruñés de A Grela lo marcó Rubén Blanco en el minuto 35 de la primera mitad. A partir de aquí los de Santa Comba se defendieron bien.

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