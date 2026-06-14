El Lubiáns es de Plata

Celebrando el ascenso en el exterior del Carballo Calero Raúl López

El Calvo Escola Lubiáns regresó este domingo a la Ok Liga Plata de hockey tras imponerse en el Carballo Calero al Aluche madrileño por 4-3 en el encuentro de vuelta de la fase de ascenso. En la ida habían empatado 2-2.

Ascenso en un partido trepidante. Abrió el marcador el Lubiáns con un gol de Gorka Oliveira. Empataba para los madrileños Germán Pérez. Álex Novoa ponía el 2-1 con el que se llegaba al descanso. Tras el paso por vestuarios, empataba Álex Badajoz. Un doblete de Álex Pérez ponía el 4-2. Álex Badajoz hacía el definitivo 4-3.

Con el pitido final estaballa la alegría en el pabellón carballés y comenzaba la celebración.