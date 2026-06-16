Daniel Padín asume la presidencia del San Lorenzo de Verdillo

La nueva directiva del San Lorenzo, con su presidente en el centro Cedida

El San Lorenzo de Verdillo, flamante campeón de la Liga da Costa, tiene nueva junta directiva.

Al frente de la misma está Daniel Padín, bien secundado por otra media docena de personas.

El denominador común del nuevo grupo gestor es su juventud, así como las grandes dosis de ilusión con la que todos afrontan el reto.

Junto a Padín están Joaquín Moya, que desempeñará las funciones de vicepresidente; Sergio Gómez ejercerá de secretario; Rodrigo Taibo será el tesorero; Rubén Fuentes, el responsable de comunicación y redes sociales; por último, como vocales figuran Alejandro Rodríguez ‘Canteiro’ y Álex Puñal.

Desde la nueva junta directiva aseguran que llegan con “ilusión, compromiso e moitas gañas de traballar polo futuro do noso clube”.

También se muestran convencidos de que este cambio al frente de la entidad “representa unha oportunidade para seguir medrando, fortalecendo os valores que sempre nos identificaron e afrontando novos retos con enerxías renovadas”.

Sobre las líneas a seguir durante su mandato, avanzan que asumen la responsabilidad “coa firme intención de construír un proxecto sólido, participativo e ambicioso, no que todos teñamos cabida”.

Añaden asimismo que tienen muchas ideas en mente y que para tratar de hacerlas realidad “contamos con toda a familia do clube para seguir facendo historia xuntos”.

Por último, el equipo gestor presidido por Daniel Padín tiene palabras de agradecimiento para sus antecesores: “Queremos agradecer o traballo e a dedicación das personas que formaron parte da etapa anterior, cuxo esforzo contribuíu a facer do San Lorenzo de Verdello o que é hoxe”.

Desde 2018 hasta ahora, al frente del club estuvo Dolores Viña, quien no pudo escoger mejor momento para su despedida toda vez que el primer equipo viene de proclamarse campeón de un Liga da Costa que este año estuvo más disputada que nunca.