Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Dieciséis clubes participan en la Oza Cup que se disputa el fin de semana en Sofán

El torneo de fútbol 7 para categorías cadete y juvenil está organizado por la Sociedad Deportiva Oza

Redacción
16/06/2026 22:15
Los representantes del Concello de Carballo y de la SD Oza con el cartel del torneo
Los representantes del Concello de Carballo y de la SD Oza con el cartel del torneo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un total de 26 equipos pertenecientes a 16 clubes de la zona de la Costa van a participar el próximo fin de semana en la Oza Cup, el torneo de fútbol 7 para categorías cadete y juvenil que organiza la Sociedad Deportiva Oza en las instalaciones de O Carral. 

La competición arrancará de manera simultánea a las 09:30 horas en los dos campos habilitados por la organización. 

Con una normativa estricta orientada a garantizar el dinamismo y el fair play, los encuentros tendrán una duración de 20 minutos sin interrupción, con un pequeño margen de 5 minutos entre franjas horarias. 

Así, tras una intensa fase de grupos matinal, se hará un descanso general entre las 14:00 y las 15:00 horas, para retomar la competición con las eliminatorias directas y los cruces decisivos a partir de la ronda de cuartos. 

El comienzo de las finales de ambas categorías está fijado para las 18.30 horas y durarán 30 minutos sin descanso intermedio. 

A su término se procederá a la entrega de trofeos a los tres mejores de cada categoría. 

También habrá un galardón especial para el considerado como mejor jugador del torneo. 

El sábado se disputará la competición de juveniles, en la que los equipos participantes se dividirán en dos grupos. 

En el 1 estarán el Bergantiños FC, ED O Dolmen, Mazaricos SD, CF Lira, SD Soneira y SD Ponteceso. 

Del grupo 2 formarán parte la SD Oza, SD Fisterra, CA Cercedense, Silva SD, SD Sofán y Cabana SD. 

El sábado será el turno de los cadetes, que se repartirán también en dos grupos. 

El 1 englobará a Cabana SD, ED O Dolmen, UC Cee, Rosalía Mera, CA Cercedense B y SD Fisterra. 

El 2 lo integrarán SD Fisterra, SD Laxe, CA Cercedense, Bergantiños FC, SD Sofán y EF Carnota. 

El torneo se presentó en el Concello de Carballo, en el transcurso de un acto al que asistieron el alcalde, Daniel Pérez; el edil de Deportes, Daniel Barreiro; y José Antonio Nieto, ‘Rubio’, en representación de la SD Oza.

Las mejores canteras sub 11 y sub 9 del noroeste peninsular medirán sus fuerzas en O Roxo

El Municipal de O Roxo, en Cerceda, acoge el sábado y domingo próximos el Torneo Internacional Sub-9&Sub11 CUP, que organiza la empresa Tadi Sport, en colaboración con el Concello de Cerceda y el Atlético Cercedense. 

A la cita acudirán las mejores canteras del noroeste peninsular, incluidos equipos portugueses y asturianos. 

Así, está confirmada la presencia de Deportivo de La Coruña, Celta de Vigo, FC Porto, Sporting de Braga, Vitória de Guimaraes y Real Oviedo, entre otros, además de los anfitriones del Atlético Cercedense.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los nadadores máster del Fogar luciendo sus medallas

Once medallas y dos récords del club para la AD Fogar en el Autonómico Máster
Manuel Froxán Rial
Los representantes del Concello de Carballo y de la SD Oza con el cartel del torneo

Dieciséis clubes participan en la Oza Cup que se disputa el fin de semana en Sofán
Redacción
Iago Núñez con la camiseta de su nuevo equipo

Iago Núñez, nuevo refuerzo ofensivo para el Paiosaco
Manuel Froxán Rial
El Bergantiños Femenino B ganó con autoridad, 0-3, en el campo del San Lázaro

El Bergantiños Femenino quiere celebrar por todo lo alto los diez años de historia de la sección
Manuel Froxán Rial