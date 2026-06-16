Dieciséis clubes participan en la Oza Cup que se disputa el fin de semana en Sofán

Los representantes del Concello de Carballo y de la SD Oza con el cartel del torneo Cedida

Un total de 26 equipos pertenecientes a 16 clubes de la zona de la Costa van a participar el próximo fin de semana en la Oza Cup, el torneo de fútbol 7 para categorías cadete y juvenil que organiza la Sociedad Deportiva Oza en las instalaciones de O Carral.

La competición arrancará de manera simultánea a las 09:30 horas en los dos campos habilitados por la organización.

Con una normativa estricta orientada a garantizar el dinamismo y el fair play, los encuentros tendrán una duración de 20 minutos sin interrupción, con un pequeño margen de 5 minutos entre franjas horarias.

Así, tras una intensa fase de grupos matinal, se hará un descanso general entre las 14:00 y las 15:00 horas, para retomar la competición con las eliminatorias directas y los cruces decisivos a partir de la ronda de cuartos.

El comienzo de las finales de ambas categorías está fijado para las 18.30 horas y durarán 30 minutos sin descanso intermedio.

A su término se procederá a la entrega de trofeos a los tres mejores de cada categoría.

También habrá un galardón especial para el considerado como mejor jugador del torneo.

El sábado se disputará la competición de juveniles, en la que los equipos participantes se dividirán en dos grupos.

En el 1 estarán el Bergantiños FC, ED O Dolmen, Mazaricos SD, CF Lira, SD Soneira y SD Ponteceso.

Del grupo 2 formarán parte la SD Oza, SD Fisterra, CA Cercedense, Silva SD, SD Sofán y Cabana SD.

El sábado será el turno de los cadetes, que se repartirán también en dos grupos.

El 1 englobará a Cabana SD, ED O Dolmen, UC Cee, Rosalía Mera, CA Cercedense B y SD Fisterra.

El 2 lo integrarán SD Fisterra, SD Laxe, CA Cercedense, Bergantiños FC, SD Sofán y EF Carnota.

El torneo se presentó en el Concello de Carballo, en el transcurso de un acto al que asistieron el alcalde, Daniel Pérez; el edil de Deportes, Daniel Barreiro; y José Antonio Nieto, ‘Rubio’, en representación de la SD Oza.

Las mejores canteras sub 11 y sub 9 del noroeste peninsular medirán sus fuerzas en O Roxo

El Municipal de O Roxo, en Cerceda, acoge el sábado y domingo próximos el Torneo Internacional Sub-9&Sub11 CUP, que organiza la empresa Tadi Sport, en colaboración con el Concello de Cerceda y el Atlético Cercedense.

A la cita acudirán las mejores canteras del noroeste peninsular, incluidos equipos portugueses y asturianos.

Así, está confirmada la presencia de Deportivo de La Coruña, Celta de Vigo, FC Porto, Sporting de Braga, Vitória de Guimaraes y Real Oviedo, entre otros, además de los anfitriones del Atlético Cercedense.