Deportes
El Bergantiños Femenino quiere celebrar por todo lo alto los diez años de historia de la sección
La fiesta se llevará a cabo en la tarde noche del próximo viernes en la Finca Aldeola de Malpica y se anima a acudir a todas las personas que estuvieron vinculadas a este proyecto deportivo
El Bergantiños FC Femenino cumple diez años de vida y desde el club quieren celebrarlo por todo lo alto.
Por ello programan para el próximo viernes una gran fiesta de aniversario que tendrá por escenario la Finca Aldeola, en Malpica, y a la que animan a acudir a todas aquellas personas que formaron parte de este proyecto en algún momento de este decenio.
El programa dispuesto arrancará a las 19.30 horas con la recepción a las personas participantes e incluirá una cena y mucha animación musical.
El menú para adultos costará 40 euros y el infantil (entre 3 y 11 años años), 20.
Las entradas pueden retirarse en las oficinas de As Eiroas o contactando con Gueli.
La fiesta pretende ser un gran reencuentro.