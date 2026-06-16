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Deportes

El Bergantiños Femenino quiere celebrar por todo lo alto los diez años de historia de la sección

La fiesta se llevará a cabo en la tarde noche del próximo viernes en la Finca Aldeola de Malpica y se anima a acudir a todas las personas que estuvieron vinculadas a este proyecto deportivo

Manuel Froxán Rial
16/06/2026 22:09
El Bergantiños Femenino B ganó con autoridad, 0-3, en el campo del San Lázaro
El Bergantiños femenino B
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El Bergantiños FC Femenino cumple diez años de vida y desde el club quieren celebrarlo por todo lo alto. 

Por ello programan para el próximo viernes una gran fiesta de aniversario que tendrá por escenario la Finca Aldeola, en Malpica, y a la que animan a acudir a todas aquellas personas que formaron parte de este proyecto en algún momento de este decenio. 

El programa dispuesto arrancará a las 19.30 horas con la recepción a las personas participantes e incluirá una cena y mucha animación musical. 

El menú para adultos costará 40 euros y el infantil (entre 3 y 11 años años), 20. 

Las entradas pueden retirarse en las oficinas de As Eiroas o contactando con Gueli. 

La fiesta pretende ser un gran reencuentro.

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