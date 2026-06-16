El Bergantiños Femenino quiere celebrar por todo lo alto los diez años de historia de la sección

El Bergantiños femenino B Cedida

El Bergantiños FC Femenino cumple diez años de vida y desde el club quieren celebrarlo por todo lo alto.

Por ello programan para el próximo viernes una gran fiesta de aniversario que tendrá por escenario la Finca Aldeola, en Malpica, y a la que animan a acudir a todas aquellas personas que formaron parte de este proyecto en algún momento de este decenio.

El programa dispuesto arrancará a las 19.30 horas con la recepción a las personas participantes e incluirá una cena y mucha animación musical.

El menú para adultos costará 40 euros y el infantil (entre 3 y 11 años años), 20.

Las entradas pueden retirarse en las oficinas de As Eiroas o contactando con Gueli.

La fiesta pretende ser un gran reencuentro.