El juvenil A del Bergan se juega este miércoles su pase a la final de la Copa de A Coruña

El Bergantiños juvenil en un partido en Abegondo Cedida

El equipo juvenil A del Bergantiños quiere seguir haciendo historia esta temporada.

Los carballeses se juegan este miércoles en As Eiroas (20.00 horas) su pase a la final de la Copa de A Coruña de la categoría, objetivo que pasa por derrotar al San Tirso.

Sobre el papel los carballeses son favoritos por jugar en casa y por su condición de subcampeones ligueros de Preferente.

En cuartos de final eliminaron a domicilio al Orillamar (0-2), mientras el San Tirso goleaba al Silva (7-0).

De pasar, los rojillos jugarían la final el domingo, en la que podrían enfrentarse al Atlético Coruña Montañeros favorito en la otra semifinal.

De cumplirse esos pronósticos, en la finalísima se medirían el campeón y el subcampeón liguero, todo un duelo de altos vuelos.