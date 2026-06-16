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Deportes

Iago Núñez, nuevo refuerzo ofensivo para el Paiosaco

El delantero, de 26 años, procede del Ural Español

Manuel Froxán Rial
16/06/2026 22:11
Iago Núñez con la camiseta de su nuevo equipo
Iago Núñez con la camiseta de su nuevo equipo
Cedida
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La Unión Deportiva Paiosaco anuncia una nueva incorporación. 

Se trata de Iago Núñez, un delantero de 26 años que llega a A Porta Santa procedente del Ural Español CF, en el que ha completado una gran temporada anotando un total de 15 goles. 

Desde el club de la localidad de la feria dicen que se trata de un “jugador contrastado”, en pleno madurez futbolística y que llega con ganas de seguir progresando y de aportar fútbol y goles a su nuevo equipo. 

La directiva le da la bienvenida y le desea mucha suerte.

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