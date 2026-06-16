Once medallas y dos récords del club para la AD Fogar en el Autonómico Máster

Los nadadores máster del Fogar luciendo sus medallas Cedida

El pasado fin de semana se disputó en la Piscina Municipal de Santa Isabel, en Santiago de Compostela, una nueva edición del Campeonato Galego Máster de Verán, cita a la que la Agrupación Deportiva Fogar de Carballo y Oleiros acudió con un total de ocho nadadores y nadadoras.

El balance final del conjunto carballés fue de 11 medallas y 2 récords del club.

Las actuaciones más relevantes corrieron a cargo de Isabel Pereira (categoría de más de 65 años), que se hizo con la plata en los 100 metros libres y en los 50 espalda.

En ambas pruebas también batió los mejores registros del club en su grupo de edad.

Juan Gende, en la categoría de más de 55 años, se colgó la plata en los 50 libres y mariposa, así como en los 100 espalda, además de conseguir también el bronce en los 50 espalda.

Por su parte, Alberto Tomé (más de 55), se hizo con la plata en 100 mariposa, 200 espalda y los 200 estilos, así como con el bronce en 50 mariposa.

María Rodríguez (+50) fue plata en 100 estilos y César Pose (+ 40) también subió al segundo cajón del podio en 200 mariposa.

Por equipos, la AD Fogar acabó 25ª en categoría femenina; 21ª en la masculina; y 26ª en la clasificación conjunta.

En la competición autonómica participaron un total de 468 nadadores-as (259 hombres y 209 mujeres) pertenecientes a 32 clubes.