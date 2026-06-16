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Deportes

Sofán y Outes protagonizarán en Baio la final de la Copa da Costa de categoría juvenil

Los carballeses eliminaron en semifinales al Dumbría y el Outes hizo lo propio con la Esteirana

Redacción
16/06/2026 22:05
El Outes juvenil celebrando su pase a la final
El Outes juvenil celebrando su pase a la final
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La gran final de la Copa da Costa de categoría juvenil ya tiene día y escenario. 

Será el próximo sábado en el renovado estadio Platas Reinoso de Baio y la disputarán el Sofán y el Outes. 

La finalísima quedó conformada el pasado fin de semana tras los choques de semifinales. 

En uno de ellos se medían el Dumbría y el Sofán y el triunfo fue para un conjunto carballés que se impuso con mucha autoridad (2-6) en O Conco. 

Los goles visitantes fueron obra de David Tasende, Manuel Breijo, Rubén Porteiro (2), Marcos Pose e Iván Castro. 

Para el Dumbría marcaron Pablo Costa y Antón. 

Esteirana y Outes libraron una semifinal mucho más apretada (1-2). 

Pablo adelantó a los de Esteiro pero los de A Serra remontaron al comienzo de la segunda mitad por medio de José Lago (2).

El Sofán juvenil apeó en semifinales al Dumbría
El Sofán juvenil apeó en semifinales al Dumbría
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