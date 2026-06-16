Sofán y Outes protagonizarán en Baio la final de la Copa da Costa de categoría juvenil

El Outes juvenil celebrando su pase a la final Cedida

La gran final de la Copa da Costa de categoría juvenil ya tiene día y escenario.

Será el próximo sábado en el renovado estadio Platas Reinoso de Baio y la disputarán el Sofán y el Outes.

La finalísima quedó conformada el pasado fin de semana tras los choques de semifinales.

En uno de ellos se medían el Dumbría y el Sofán y el triunfo fue para un conjunto carballés que se impuso con mucha autoridad (2-6) en O Conco.

Los goles visitantes fueron obra de David Tasende, Manuel Breijo, Rubén Porteiro (2), Marcos Pose e Iván Castro.

Para el Dumbría marcaron Pablo Costa y Antón.

Esteirana y Outes libraron una semifinal mucho más apretada (1-2).

Pablo adelantó a los de Esteiro pero los de A Serra remontaron al comienzo de la segunda mitad por medio de José Lago (2).